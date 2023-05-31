رژیم صهیونیستی مرگ یکی از افسران موساد در ایتالیا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: جسد یکی از افسران بازنشسته موساد که در پی واژگونی قایق حامل آنها در اثر وضعیت بد آب و هوایی در دریاچه ماجوری (شمال ایتالیا) جان باخته بود، امروز وارد تل‌آویو شد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به دلیل خدمت این افسر در موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی)، جزئیات بیشتری در این باره وجود ندارد، اما موساد یک همکار عزیز و دارای حس مسئولیت‌پذیری را از دست داده که برای دهه‌های طولانی زندگی خود را حتی پس از دوران بازنشستگی، وقف امنیت اسرائیل کرده بود.

دفتر بنیامین نتانیاهو در ادامه به موساد بابت این رخداد تسلیت گفته است. گفتنی است روز گذشته منابع عبری از واژگونی یک قایق تفریحی حامل افسران اطلاعاتی ایتالیایی و اسرائیلی در سواحل شمال ایتالیا خبر داده بودند که در نتیجه آن یک افسر سابق موساد کشته شده است.

این منابع عنوان کرده‌اند که این قایق ۱۶ متری در نتیجه بادهای شدید و طوفان واژگون شده است. منابع صهیونیستی این حادثه را مشکوک توصیف کرده اما تاکنون توضیحات تکمیلی در ارتباط با آن ارائه نکرده‌اند.