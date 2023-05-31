به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر جبرائیلی عصر چهارشنبه در جشن میلاد امام رضا علیه السلام در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، اظهار کرد: تبیین فلسفه وجودی انسان در این عالم مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم خودشناسی و خداشناسی افزود: برای رسیدن تعالی و سعادت دنیوی و اخروی باید از مسیر خودشناسی به خداشناسی رسید.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، عدالت در نگاه اسلام را ابزار برای رسیدن به تعالی معرفی کرد و گفت: برای رسیدن به عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید بسترها فراهم شود.
جبرائیلی با اشاره به ارائه آدرسهای غلط از سوی افراد در بخش نامه سامانیهای اقتصادی امروز جامعه، اضافه کرد: بسیاری از بی عدالتیهای اقتصادی از عدم تبعیت از احکام و ارزشهای الهی و دینی نشأت میگیرد.
وی ادامه داد: تحقق عدالت اقتصادی بر مبنای توزیع عادلانه منابع و ثروتها در بین مردم صورت میگیرد.
مشکل امروز اقتصاد کشور تحریمها نیست
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با بیان اینکه مشکل امروز اقتصاد کشور تحریمها نیست، گفت: تمام مواد اولیه تولید در کشور وجود دارد اما در مسیر درست صرف نمیشود.
جبرائیلی با اشاره به جهانی شدن قیمت کالاهای داخلی، بیان کرد: سازوکار اشتباه جهانی کردن قیمت کالاها و اجناس داخلی پدر اقتصاد کشور را در آورده است.
وی با انتقاد از قیمت گذاری جهانی برخی مواد اولیه داخلی، افزود: فروش مواد اولیه داخلی با قیمت جهانی سبب افزایش چند برابری کالاها و فشار چند برابر روی تولید میشود.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با بیان اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر احتکار ارزی شده است، گفت: در برخورد با محتکران ارز و دلار کوتاهی میشود.
جبرائیلی با اشاره به مصائب تولید داخلی و چالشهای پیش روی صنعت، بیان کرد: برخی سیاستها و سازوکارهای حول محور اقتصاد، تولید کشور را زمین گیر کرده است.
وی با بیان اینکه مافیای خام فروشی کشور را فرا گرفته است، افزود: افزایش تصاعدی قیمت مواد اولیه و خام هیچ توان و رمقی برای تولید باقی نگذاشته است.
جبرائیلی با بیان اینکه گرانفروشی در کشور بیداد میکند، گفت: گرانفروشی مواد اولیه و ارز سبب شده تا عدهای جشن ثروت افزایی به پا کنند و عدهای در قعر فقر دست و پا بزنند.
افزایش قیمت دلار و ارز برای برخی افراد نان و آب دارد
جبرائیلی با اشاره به کاهش نزولی ارزش ریال، اضافه کرد: ارزش ریال روز به روز کاهش پیدا میکند و از سال ۹۶ تاکنون ارزش آن به یک دهم رسیده است و مدام در تیررس ضربات سنگین قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار و ارز برای برخی افراد نان و آب دارد، افزود: بخاطر برخی سیاستهای اشتباه، سفره و معیشت مردم با افزایش دلار و ارز کوچکتر میشود.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با تاکید بر اینکه تورم زایی با افزایش دلار اتفاق میافتد نه نقدینگی، گفت: عدهای با ارائه آدرس اشتباه، افکار اجتماعی را به سمت انحراف سوق میدهند.
جبرائیلی با بیان اینکه نرخ گذاری ارزی در کشور حاکم است، اضافه کرد: تمام وسایل، کالاها و خدمات با نرخ ارز قیمت گذاری میشود اما حقوق و دستمزد افراد با قیمت ریال است.
وی با تاکید بر اینکه جلوی نئولیبرالیسم ها باید ایستاد، افزود: جمهوری اسلامی پاسبان دزدها و نئولیبرالیسم ها نخواهد بود.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام ادامه داد: نئولیبرالیسم یعنی جهانی شدن قیمتها و بومی شدن دستمزدها، که باید عموم مردم جلوی آن بایستند.
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