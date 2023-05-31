ابتلای ٢ نفر در فارس به تب کریمه کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان زاده با اشاره به اهمیت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان بر سلامت انسان‌ها و آثار زیان‌آور بر اقتصاد کشورها، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را یکی از بیماری‌های مهم و خطرناک این دسته دانست و افزود: تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی مشترک بین انسان و حیوان است و از طریق گزش کنه به حیوانات منتقل می‌شود و آنها را بیمار می‌کند، اما علائمی در دام ایجاد نمی‌کند که باعث تشخیص شود و ظاهر دام در زمان ابتلاء به این بیماری، طبیعی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل رعایت بهداشت فردی و اصول ایمنی بهداشتی برای افرادی که با دام سر و کار دارند، الزامی است و اگر اصول بهداشتی به طور کامل رعایت نشود، شانس ابتلا به بیماری افزایش پیدا می‌کند چرا که ظاهر دام به هیچ عنوان نمی‌تواند نشان دهنده وجود بیماری در بدن حیوان باشد.

رضائیان زاده ادامه داد: هرچند موارد بیماری در کشور کم است، اما موضوع بسیار مهم، خطرناک بودن بیماری است؛ زیرا بیماری تب کریمه کنگو جان فرد مبتلا را به شدت در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و اگر اقدامات مراقبتی و درمانی به موقع صورت نگیرد، در حدود ۳۰ درصد موارد مبتلا منجر به مرگ می‌شود.

به گفته وی، در سال گذشته بیش از ۲۰ نفر و در ۲ ماهه نخست سال جاری ۲ نفر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت قطعی یا محتمل به تب کریمه کنگو مبتلا شدند که یک نفر با وجود انجام اقدامات درمانی، در اثر این بیماری جان خود را از دست داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با توجه به گرم شدن هوا و افزایش فعالیت کنه‌ها در دام و همچنین نزدیک بودن عید سعید قربان، اگر نکات بهداشتی مانند عدم تماس با دام زنده (به دلیل انتقال بیماری از شپش کنه) و خرید گوشت از قصابی‌های معتبر در سطح شهر رعایت نشود، شانس ابتلاء به بیماری افزایش پیدا خواهد کرد.

وی توصیه کرد: لازم است در زمان عید سعید قربان دام‌های نذر خود را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی خریداری کرده و دام‌های زنده را در مکان‌های تحت نظر دامپزشکی که از سوی شهرداری مشخص می‌شود، کشتار کرد؛ همچنین پیش از قطعه قطعه کردن لاشه را به مدت ۲۴ ساعت و جگر و دل و قلوه را به مدت ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری کرده و سپس گوشت را قطعه قطعه و استفاده کرد.

رضائیان زاده اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم کشتارگاه‌ها در کنترل چرخه این بیماری، گذاشتن لاشه دام به مدت دست کم ۲۴ ساعت در یک فضای مخصوص به نام فضای پیش سرد (یخچال) است.

وی تاکید کرد: این اقدام باعث می‌شود که ویروس در لاشه دام از بین برود و بعد از آن به بازار عرضه می‌شود.