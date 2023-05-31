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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۳

از طریق مرز تمرچین؛

استانداران اقلیم کردستان عراق وارد آذربایجان غربی شدند

استانداران اقلیم کردستان عراق وارد آذربایجان غربی شدند

ارومیه- استانداران اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه اقلیم کردستان عراق عصر چهارشنبه از طریق مرز تمرچین پیرانشهر وارد ایران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، استانداران استان اربیل، سلیمانی، دهوک و حلبچه از اقلیم کردستان عراق به همراه هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی عصر چهارشنبه با استقبال رسمی معاون امنیتی، انتظامی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار پیرانشهر وارد استان آذربایجان غربی شدند.

گسترش روابط تجاری و تسهیل در واردات و صادرات کالا و همچنین افزایش مبادلات تجاری، گسترش بازارچه‌های مرزی و تعمیق روابط مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی از اهداف سفر این هیأت به استان آذربایجان غربی است.

طبق اعلام استانداری آذربایجان غربی نشست استانداران هم مرز جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق فردا پنجشنبه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود و قرار است در نشست‌های ۲ جانبه ظرفیت‌های مشترک همکاری در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست استانداران آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه نیز حضور دارند.

مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد و یکی از نزدیکترین مسیرهای زمینی جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه شرقی است.

این مرز زمینی تا شهر ارومیه، مرکز استان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و فاصله نزدیکترین شهرها به این مرز، پیرانشهر در ایران و چومان در عراق است که به ترتیب حدود ۱۱ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر با گمرک تمرچین فاصله دارد.
مرز تمرچین پیرانشهر در سال ۱۳۸۶ به عنوان مرز رسمی زمینی شناخته شد و نقش آن در اقتصاد منطقه چشمگیر است.

آذربایجان‌غربی دارای ۶ پایانه مرزی شامل بازرگان در ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه، «صنم بلاغی» پلدشت در مرز نخجوان و «تمرچین» پیرانشهر و «کیله» سردشت در مرز عراق است.

در کل کشور ۲۲ پایانه مرزی وجود دارد که حدود یک چهارم آنها در آذربایجان غربی قرار دارد.

کد مطلب 5799672

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    نظرات

    • ایران IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      87 73
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      به اینا زیاد رو ندید همیشه فکر تجزیه ایران تو سرشان هست ...مواظب باشین .
      • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
        0 0
        البته پانترکهای نفوذی خطری بزرگتر از اینها هستن واسه ایران
    • قدرت طهماسبی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
      0 0
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      ایجاد و تاسیس کشور کردستان آرمان و خیال آنهاست و شب و روز به آن فکر می کنند

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