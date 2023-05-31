به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در کار گروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ایذه اظهار کرد: آموزش‌های پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و آموزش و پرورش در این زمینه پیشگام است.

وی با عنوان اینکه آموزش‌های پیشگیرانه باید در سطوح مختلف جامعه ارائه شود، ادامه داد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون پدیده شوم خودکشی نیازمند یک عزم جدی و همه جانبه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه خط ۱۵۷۰ در زمینه ارائه مشاوره‌های تخصصی در آموزش و پرورش خوزستان فعال است، گفت: تاکنون تیم‌های مشاوره‌ای متخصص در شهرستان‌های مختلفی برای ارائه خدمات به جامعه هدف حضور یافته‌اند.