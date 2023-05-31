به گزارش خبرنگار مهر، پس از سوت پایان بازی و قهرمان شدن پرسپولیس، کادر فنی و بازیکنان همگی به سمت بیرانوند رفته و ضمن در آغوش گرفتن او، وی را به هوا پرتاب کردند.

* بازیکنان استقلال به سرعت زمین را ترک کرده اما تعدادی از آنها به سمت داور رفته و اعتقاد داشتند خطایی که بر روی بازیکن پرسپولیس صورت گرفت و منجر به گل شد اشتباه داور بوده است.

* در پایان بازی، هواداران استقلال که از نتیجه به دست آمده ناراضی بودند به سرعت ورزشگاه را ترک کردند اما هواداران پرسپولیس برای جشن قهرمانی ماندند و بیش از همه بیرانوند را تشویق کردند.

* مهدی ترابی بهترین این دیدار شد.

* عوامل اجرایی سازمان لیگ بعد از سوت پایان، سکوی قهرمانی را آماده کردند تا پرسپولیس جام را بگیرد.

* یحیی گل محمدی که توانسته در لیگ هم قهرمان شود از سوی هواداران پرسپولیس مورد تشویق شدید قرار گرفت.