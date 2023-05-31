  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۵۶

مدیرعامل پرسپولیس:

پاداش قهرمانی؟ باید همه بانکها را جمع کنیم/ جدایی یحیی حاشیه است

پاداش قهرمانی؟ باید همه بانکها را جمع کنیم/ جدایی یحیی حاشیه است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: جدایی یحیی گل محمدی از تیم ما حاشیه است و می خواهند ذهن هوادار را خراب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال و قهرمانی سرخپوشان در جام حذفی گفت: این عیدی دلچسب را به هواداران و تمام مردم ایران تبریک می گویم. مردم ایران پرسپولیسی هستند مگر یک عده اندک! استقلالی‌ها هم از بازی خوب تیمشان خوشحال هستند!

وی در خصوص احتمال جدایی یحیی گل محمدی و مذاکره اش با باشگاه گل گهر تاکید کرد: آقا یحیی یک سال دیگر قرارداد دارد. می‌خواهند برای تیم ما حاشیه و جو درست کنند. این تیم است و یک نفر نیست. از تدارکات و انتظامات تا بیرانوند که بهترین دروازه بان آسیا است همه در قهرمانی شریک هستند. می‌خواهند ذهن هوادار را خراب کنند.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر پاداش قهرمانی به بازیکنان این تیم گفت: پاداش را مردم می‌دهند. اگر بخواهیم در حد شایستگی بازیکنان پاداش بدهیم باید همه بانک‌های ایران را جمع کنیم! دلخوشی مردم بزرگترین پاداش است.

کد مطلب 5799760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها