به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی بعد از قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی با شکست استقلال گفت: وقتش است همه به احترام پرسپولیس بایستند و دست بزنند. امسال کار بزرگی کردیم و توانایی نشان دادیم و لیاقت قهرمانی‌ها را داشتیم.

وی ادامه داد: امیدوارم بقیه سکوهای ورزشگاه آزادی هم درست بشود. هیچ چیز نمی‌توانید پیدا کنید مردم را اینقدر خوشحال کند. حضور هواداران در استادیوم لذت بخش است. فوتبال برای این مردم است.

هافبک پرسپولیس تاکید کرد: دبل قهرمانی اصلاً کار راحتی نیست. الان باید همه به این نتیجه رسیده باشند که پرسپولیس لیاقت قهرمانی‌ها را دارد. کسانی که فوتبالیست هستند می‌توانند بهتر صحبت کنند و نظر بدهند تا هوادارانی که بیرون هستند بدانند چقدر این دبل قهرمانی سخت است. سه دوره پرسپولیس بودم و سه دوره جام بردم. یک دوره هم دبل کردم. واقعاً کار سختی است.