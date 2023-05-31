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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۵۵

فرماندار تنگستان:

مدیران تنگستان در کارهای جهادی پیش‌قدم باشند

مدیران تنگستان در کارهای جهادی پیش‌قدم باشند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: اولین گروه که وارد میدان می‌شوند باید مدیران باشند و همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند را در راستای کمک به کارهای جهادی به کار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح خانه مددجویان کمیته امداد تنگستان ضمن تبریک ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) اظهار داشت: جا دارد از گروه جهادی شهدای شورکی روستا که در شهرستان با ورود صادق در حوزه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و غیر در چند پروژه اقدام کردند تشکر و قدر دانی شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: بحث جهاد کار گروه خاص یک عده‌ای نیست بلکه باید اولین گروه که وارد میدان می‌شوند مدیران باشند زیرا مدیران باید همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند در جهت کمک به کارهای جهادی به کار گیرند.

فرماندار تنگستان افزود: در حال حاضر با همکاری یک خیر در تنگستان انتقال و کشیدن ۱۱ کیلومتر خطوط لوله آب به سه روستای شهرستان در حال انجام است.

کد مطلب 5799774

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