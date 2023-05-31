به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح خانه مددجویان کمیته امداد تنگستان ضمن تبریک ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) اظهار داشت: جا دارد از گروه جهادی شهدای شورکی روستا که در شهرستان با ورود صادق در حوزه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و غیر در چند پروژه اقدام کردند تشکر و قدر دانی شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: بحث جهاد کار گروه خاص یک عده‌ای نیست بلکه باید اولین گروه که وارد میدان می‌شوند مدیران باشند زیرا مدیران باید همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند در جهت کمک به کارهای جهادی به کار گیرند.

فرماندار تنگستان افزود: در حال حاضر با همکاری یک خیر در تنگستان انتقال و کشیدن ۱۱ کیلومتر خطوط لوله آب به سه روستای شهرستان در حال انجام است.