  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۴۹

مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس:

فشار علیه بیرانوند طبیعی بود/ «ارتش سرخ» با همه جا فرق دارد!

فشار علیه بیرانوند طبیعی بود/ «ارتش سرخ» با همه جا فرق دارد!

مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال پرسپولیس از کسب عنوان قهرمانی با این تیم در لیگ برتر و جام حذفی اظهار خوشحالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی جذاب و هیجان انگیز بعد از ۱۲۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر ۱ به سود پرسپولیس تمام شد.

«ولسلی ننکا» مربی دروازه‌بانان پرسپولیس بعد از کسب دو عنوان قهرمانی این تیم در لیگ برتر و جام حذفی گفت: خوشحالم. خدا را شکر می‌کنم که اینجا هستم. در سال‌های اخیر در تیم‌ها و کشورهای زیادی کار کردم، اما فضای ارتش سرخ متفاوت است.

وی همچنین درباره شعار هواداران استقلال علیه بیرانوند تاکید کرد: این فشار طبیعی بود. بازی بزرگی داشتیم که بیرانوند از پس این فشار برآمد و به ما کمک کرد.

کد مطلب 5799785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها