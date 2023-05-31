فشار علیه بیرانوند طبیعی بود/ «ارتش سرخ» با همه جا فرق دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی جذاب و هیجان انگیز بعد از ۱۲۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر ۱ به سود پرسپولیس تمام شد.

«ولسلی ننکا» مربی دروازه‌بانان پرسپولیس بعد از کسب دو عنوان قهرمانی این تیم در لیگ برتر و جام حذفی گفت: خوشحالم. خدا را شکر می‌کنم که اینجا هستم. در سال‌های اخیر در تیم‌ها و کشورهای زیادی کار کردم، اما فضای ارتش سرخ متفاوت است.

وی همچنین درباره شعار هواداران استقلال علیه بیرانوند تاکید کرد: این فشار طبیعی بود. بازی بزرگی داشتیم که بیرانوند از پس این فشار برآمد و به ما کمک کرد.