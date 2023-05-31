به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر در محل اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار داشت: یکی از مهمترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان، جوانان، انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو خاسته برعهده دارد.

فرماندار بوشهر افزود: در چنین نهاد گسترده‌ای، استفاده از تجارب صاحبنظران و دست اندر کاران تعلیم و تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم‌های بایسته و شایسته کاملاً ضرورت دارد.

وی بیان کرد: هدف از تشکیل این نشست را تسریع و تسهیل فعالیت‌های آموزش و پرورش، رفع موانع و جایگاه تحقق آیه شریفه «وَ اَمرُهُم شوریٰ بَینَهُم» دانست و گفت: به منظور تحقق این امر همه مسئولان موظف به همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش هستند.

فرماندار شهرستان بوشهر ضمن ابراز خرسندی از این آشنایی و جلسه بیان کرد: کار در آموزش و پرورش استثنایی سخت و اجر بسیار فراوان دارد و خدمت به این دانش آموزان بر همه ما واجب است.

وی افزود: فرمانداری از هرگونه حمایت و پشتیبانی از مدارس استثنایی و دانش آموزان دریغ نخواهد کرد و امیدواریم این روابط تداوم یابد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر تاکید کرد: در اولین فرصت با حضور در مدارس استثنایی از نزدیک ملاقاتی با مدیران مدارس استثنایی خواهم داشت.

فرماندار بوشهر در پایان از مدیران مدارس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان بوشهر با اهدا لوح تقدیر تجلیل کرد.