به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، لی شانگ‌فو، وزیر دفاع چین با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای خارجی با هدف حمایت از استقلال تایوان، تاکید کرد که پکن در راستای الحاق تایوان، همواره حق استفاده از قوه قهریه را برای خود محفوظ می‌دارد.

تان کفه‌ئی، سخنگوی وزارت دفاع چین دیروز(پنجشنبه) درباره ملاقات شانگ‌فو با همتای سنگاپوری وی توضیحاتی را ارائه داد و گفت: ما هیچ‌گونه تلاشی از جانب مقامات حزب پیشرو دمکرات(تایوان) برای جلب حمایت خارجی جهت استقلال تایوان را تحمل نخواهیم کرد.

وی افزود: همچنین هیچ تلاشی از جانب قدرت‌های خارجی برای استفاده از تایوان جهت مهار چین را نیز تاب نمی‌آوریم و در این راستا، به هیچ‌عنوان قول نمی‌دهیم که از به‌کار بردن زور صرف‌نظر کنیم.

سخنگوی وزارت دفاع چین اضافه کرد که پکن «با نهایت صداقت و سختکوشی، همچنان به تلاش برای الحاق صلح‌آمیز ادامه خواهد داد.»

آمریکا اوایل هفته جاری اعلام کرد شانگ‌فو که در فهرست تحریمی واشنگتن قرار دارد، در حاشیه مجمع امنیتی سالانه «گفتمان شانگری-لا» در سنگاپور، از ملاقات با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا خودداری کرده است. وزارت خارجه چین نیز در توضیح این اقدام، تاکید کرد که واشنگتن باید سیاست‌های خود در قبال چین را اصلاح و مداخله در امور داخلی پکن را متوقف کند.

سخنگوی وزارت دفاع چین در پاسخ به ملاقات احتمالی شانگ‌فو و آستین در روز چهارشنبه هفته پیش‌رو گفت که «گرچه این دیدار در توسعه روابط نظامی چین و آمریکا اهمیت زیادی دارد اما "بدون رعایت اصول" هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.»

آستین که پیش‌تر چین را «چالشی فزاینده» برای آمریکا توصیف کرده بود، دیروز مدعی شد که مذاکرات سطح بالا بین دو کشور باعث خواهد شد تا «اوضاع از کنترل خارج نشود.»

آمریکا و چین یکدیگر را به تشدید تنش در تنگه تایوان متهم کرده‌اند. پنتاگون سه‌شنبه هفته گذشته مدعی شد که یک جنگنده چینی در نزدیکی یک هواپیمای شناسایی آمریکایی مانورهای خطرناکی داده است. پکن که تایوان را بخشی از قلمرو خود دانسته و اقداماتی همچون ارسال و تامین سلاح برای این جزیره را نقض «اصل چین واحد» تلقی می‌کند، ادعای پنتاگون را رد کرده است.