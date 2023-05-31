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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

در واکنش به ادعای پنتاگون؛

چین:برای حفاظت از خود به اقداماتی که لازم می‌دانیم، ادامه می‌دهیم

چین:برای حفاظت از خود به اقداماتی که لازم می‌دانیم، ادامه می‌دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در واکنش به ادعای پنتاگون اعلام کرد: برای حفاظت از حاکمیت خود به اقداماتی که لازم می‌دانیم، ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پکن امروز چهارشنبه به ادعای واشنگتن در مورد رهگیری خطرناک یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی آمریکا در حریم هوایی بین‌ المللی بر فراز دریای چین جنوبی توسط یک جت جنگنده چینی پاسخ داد و خواستار توقف این پروازها شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این حادثه به تنش‌ های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بین طرف‌ ها بر سر حمایت ایالات متحده از جزیره تایوان، امتناع چین از مشارکت در گفتگو بین نیروهای مسلح آن‌ ها و موضوع پرواز بالون مشکوک بر فراز ایالات متحده افزوده است.

در همین ارتباط، «مائو نینگ» (Mao Ning) سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در نشست خبری روزانه خود به خبرنگاران گفت که پکن به اقداماتی که لازم می‌ داند برای حفاظت از حاکمیت خود ادامه می‌ دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه اضافه کرد که آمریکا باید فورا این اقدامات تحریک آمیز و خطرناک را متوقف کند.

این درحالیست که پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) دیروز مدعی مواجهه یک فروند جنگنده چین با یکی از هواپیماهای آمریکا بر فراز دریای چین جنوبی شده بود.

این در حالیست که دولت پکن مالکیت بخش اعظم دریای چین جنوبی را از آن خود می‌ داند.

کد مطلب 5799543

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