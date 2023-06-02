برتری سپاهان برابر الکاظمه کویت/نتایج کامل رقابت های روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از ۱۱ خردادماه با حضور ۱۱ تیم در شهر اصفهان آغاز شده است. ایران در این رقابت‌ها دو نماینده دارد. در آخرین مسابقه از دومین روز این مسابقات تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میزبان این رویداد به مصاف تیم الکاظمه کویت رفت.

تیم سپاهان که اولین دیدار خود را در مسابقات باشگاه‌های آسیا برابر تیم مدعی الریان قطر واگذار کرده بود، نتیجه این دیدار برایش بسیار اهمیت داشت. در نیمه اول شاگردان ویوویچ سرمربی خارجی تیم ملی و تیم سپاهان توانستند با نتیجه ۲۰ بر ۱۸ تیم الکاظمه کویت را از پیش رو بردارند.

در نیمه دوم و در دقایق ۴۵ چندین دقیقه بازی با نتیجه ۲۶ بر ۲۳ به سود زردپوشان اصفهانی متوقف شد. کویتی‌ها ضربات پی در پی را به دروازه سیاوشی وارد می‌کردند و بعد از چندین دقیقه بالاخره موفق شدند دروازه تیم سپاهان را باز کنند. این ضربات برای به تساوی کشاندن بازی ادامه داشت به طوری که در چند دقیقه پایانی اختلاف به یک گل هم رسید.

در نهایت این تیم سپاهان بود که در نیمه دوم که بازی بسیار حساسی از هر دو تیم را شاهد بودیم تنها با به ثمر رساندن ۱۰ گل بیشتر توانست پیروز میدان باشد. در نهایت تیم سپاهان اصفهان توانست با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ مقابل تیم الکاظمه کویت پیروز شود. تیم سپاهان با وجود برد در این بازی باز هم به صدر جدول گروه نخست نرسید. تفاضل گل‌های زده و خورده شده بین چهار تیم الکاظمه کویت، فولاد و الریان قطر و نماینده عمان باعث شد تا تیم الکاظمه کویت با وجود باخت در این بازی با تفاضل گل‌های بیشتر در صدر جدول گروه اول باقی بماند.

تیم هندبال شهید شاملی کازرون دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها دومین دیدار خود را برابر تیم الکویت کویت واگذار کرد.

* نتایج کامل مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در دومین روز به این ترتیب:

تی اسپورت هند ۲۰- نماینده عمان ۳۵

النجمه بحرین ۲۸- الدحیل قطر ۲۶

الکویت کویت ۴۰- شهید شاملی کازرون ۳۰

تاشکند ازبکستان ۲۵- جونیور چین ۲۵

الکاظمه کویت ۲۸ - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۳۰

رده بندی تیم‌ها در پایان روز دوم مسابقات هندبال جام باشگاه‌های مردان آسیا در اصفهان:

گروه A:

۱- الکاظمه کویت با دو بازی و ۲ امتیاز

۲- نماینده عمان با یک بازی و ۲ امتیاز

۳- الریان قطر با یک بازی و ۲ امتیاز

۴- فولاد مبارکه سپاهان با دو بازی و ۲ امتیاز

۵- تی اسپورت هند با دوبازی و بدون امتیاز

گروه B:

۱- الکویت کویت با ۴ امتیاز

۲- الدحیل قطر با دو بازی و ۲ ا متیاز

۳- شهید شاملی کازرون با دو بازی و ۲ امتیاز

۴- جونیور چین با دو بازی و یک امتیاز

۵- تاشکند ازبکستان با دو بازی و یک امتیاز

۶- النجم بحرین با یک بازی و بدون امتیاز

فردا شنبه در سومین روز مسابقات هندبال جام باشگاه‌های مردان آسیا ۵ دیدار به شرح زیر در سالن ۶ هزار نفری اصفهان برگزار خواهد شد که در این بین میزبان مسابقات تیم سپاهان قرعه استراحت خواهد داشت. برنامه بازی‌های فردا به این ترتیب است:

نماینده هندوستان-الریان قطر (ساعت ۱۰:۰۰)

تاشکند ازبکستان- نزاجا شهید شاملی کازرون (ساعت ۱۲:۰۰)

النجمه بحرین - جونیور چین (ساعت ۱۴:۰۰)

الکاظمه کویت - نماینده عمان (ساعت ۱۶:۰۰)

الکویت - الدحیل قطر (ساعت ۱۸:۰۰)