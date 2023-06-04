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۱۴ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی

حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی

ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با حمایت از ایده‌ها و خلاقیت‌ها؛ به توسعه صنایع دستی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فراخوان ایده‌پردازی خلاقانه و نوآورانه در صنایع دستی» توسط خانه خلاق گردشگری و صنایع دستی استان تهران و با حمایت و مشارکت معاونت علمی منتشر شد تا اثرگذاری ایده‌ها و نوآوری‌های فعالان زیست‌بوم فناوری‌های نرم و فرهنگی در توسعه صنایع دستی افزایش یابد.

از مزایای حضور تیم‌های منتخب این فراخوان در خانه خلاق گردشگری و صنایع دستی استان تهران می‌توان به «استقرار رایگان آنها در خانه خلاق»، «استفاده رایگان از خدمات منتورینگ و مشاوره تا زمان حضور در خانه خلاق»، «کمک به تجاری‌سازی محصول و ایده‌های خلاق»، «استفاده از خدمات خانه خلاق نظیر اینترنت، سالن همایش، اتاق جلسات» و «فرصت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی» اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این فراخوان تا ۳۱ خرداماه ۱۴۰۲ فرصت دارند تا ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه خود را ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

تیم‌های برگزیده علاوه بر استقرار در خانه خلاق گردشگری و صنایع دستی استان تهران از حمایت‌های متنوعی برای تجاری‌سازی محصول و ثبت شرکت‌ خلاق نیز بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 5801169
مهتاب چابوک

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