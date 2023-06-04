مکتب امام خمینی (ره) معنویت، عدالت و عقلانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان تایباد در محل مسجد جامع امام صادق (ع) این شهر برگزار شد.
سردار سرتیپ دوم رسول سناییراد پیش از شهر یکشنبه در این مراسم اظهار کرد: امام خمینی (ره) حاصل تربیت معنوی و دینی است که این تربیت را در جای جای فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به کار برده است؛ پدر بزرگوار ایشان دنیا را در خدمت دین میدانست.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی، سیاسی فرماندهی کل قوا افزود: امام خمینی (ره) سیاست را در میدان عمل فرا گرفت و به کار برد و از سیاست مردان شجاع را ستایش میکرد، از جمله شهید مدرس که ایشان را همیشه میستود؛ امام (ره) یک عارف بزرگ و هم یک مبارز بزرگ بود و در اوج مهربانی، قاطع بود.
وی با بیان اینکه امام راحل جمهوریت را با اسلامیت تلفیق کرد و در رفتار، چه قبل و چه پس از انقلاب، مردمی زیستن را تجلی داد، خاطرنشان کرد: دیدن این سبک زندگی برای مردم و سیاسیان جالب توجه بود، فیدل کاسترو در دیداری که از تهران داشت، میگوید «به یقین رسیدم که بزرگی، به کاخهای بزرگ نیست» از این رو امام (ره) یک الگو کامل است.
سناییراد اضافه کرد: مکتب امام (ره) معنویت، عدالت و عقلانیت است، امروز درد مردم تبعیض است و بر پایه مکتب امام، مردم این تبعیض را بر نمیتابند.
وی تصریح کرد: کشور ما حتی در سطح نظامی یک وابسته تمام عیار بود اما امام (ره) با تکیه بر آموزههای دینی و انقلابی ما را در جنگ به دفاع مستقل هدایت کرد و امروز به موازنه رسیدیم، امروز امام نماد عزت جهان اسلام است؛ بهعنوان مثال اسرائیل روزی نماد نیل تا فرات را روی پرچم خود میکشیدند ولی امروز این مستکبرین به دور خود حصار میکشند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی، سیاسی فرماندهی کل قوا با تأکید بر اینکه قوی شدن ایران الهام بخش جهان اسلام شده است، ابراز کرد: امروز به دنبال این هستند که یا امام (ره) را تخریب کنند یا تحریف کنند، ببینید امروز چه افرادی در مقابل امام (ره) صف کشیدند؟ تاریخ نشان میدهد که امپراطوری عثمانی را فتنه و اختلاف و آندلس را با فساد از بین بردند.
وی با بیان اینکه استکبار جهانی و تفکر تکفیری در کنار هم در مقابل تفکر امام خمینی (ره) قرار گرفتهاند، خاطرنشان کرد: ما محور مقاومت را از شیعیان لبنانی تا اهل سنت فلسطینی میدانیم و این حاصل بیداری اسلامی است، الهام بخش روحیه ستیز با آمریکا، ایران اسلامی بود ولی همه نتوانستند در این مسیر موفق باشند.
سناییراد بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی میگفتند «این انقلاب سه ماه یا شش ماه بیشتر دوام نمیآورد»، همین تفکر در اغتشاشات اخیر نیز شایع بود که حاصل جنگ ترکیبی است و حتی در لایههای نخبگانی نیز جریان پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه امام خمینی (ره)، نگاه وحدت است، ادامه داد: امروز احساس میکنند پس از ۴ دهه از انقلاب و حضور نسل جدید میتوانند از امام انتقام بگیرند اما همین نسل هم به امام (ره) وفادار است، به کوری چشم دشمنان، تعهدی که امام (ره) در جهان اسلام آغاز کرد، جانشین صالح او به خوبی ادامه داد.
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