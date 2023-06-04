عراق و سوریه در یک جبهه مشترک قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک با «فؤاد حسین» همتای عراقی خود در بغداد، تاکید کرد که دو کشور خواهان تقویت روابط مشترک در چارچوب منافع دو ملت هستند.
وی در ادامه افزود: مذاکرات ما سازنده بود و تمام زمینههای همکاریهای مشترک را در برمی گیرد. سوریه و عراق در یک جبهه برای رویارویی با تمام چالشهای مشترک، قرار دارند.
المقداد بیان کرد: ما در خصوص تلاشهای مشترک برای مبارزه با تروریسم رایزنی کردیم. تحریمهای اقتصادی غرب راه مناسبی در عرصه روابط بین الملل به شمار نمیرود چرا که چنین اقداماتی باعث افزایش مشکلات ملت سوریه شده و باید متوقف شود.
وی اضافه کرد: حضور سوریه در اتحادیه عرب، همکاریهای عربی مشترک را تقویت کرده و امید تازه ای به ملتهای میدهد. ما در مقابله با تمام چالشها متحد هستیم.
وزیر خارجه عراق نیز در این کنفرانس خبری تاکید کرد: شرایط انسانی در سوریه سخت بوده و نیازمند یک اقدام منطقهای و بین المللی برای حل این اوضاع هستیم. باید روند ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه و مهیا کردن زمینه بازگشت آوارگان به سرزمین خود تسهیل شود.
وی ادامه داد: روابط عراق و سوریه تاریخی و ریشه دار بوده و موضع ما در حمایت از دمشق و ایستادن کنار این کشور ثابت است. ما واقعاً از بازگشت سوریه به کرسی خود در اتحادیه عرب مسرور هستیم.
«فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه شب گذشته برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شد. این سفر المقداد به بغداد بنا به دعوت فؤاد حسین همتای عراقی وی انجام شده است.
قرار است المقداد علاوه بر فؤاد حسین، با محمد شیاع السودانی نخست وزیر و عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق دیدار و در خصوص آخرین تحولات منطقه در کنار تقویت همکاریهای مشترک، رایزنی کند.
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