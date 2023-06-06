به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حمید مجیدی‌مهر به عنوان رئیس ستاد برگزاری چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ایران معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «در این دوره از مسابقات توجه به فعالیت اثرگذار رسانه‌ای و فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت سایر نهادهای دولتی و مردمی در جهت برگزاری با شکوه مسابقات مورد انتظار می‌باشد.

همچنین لازم است با دعوت از اقشار مختلف مردم و مسئولان، با تشکیل و برگزاری ستاد برگزاری و بکارگیری تمام ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و با برنامه‌ریزی دقیق، در جهت تعظیم نام بلند قرآن کریم و نمایش اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ترویج معارف قرآن کریم در جهان اقدام نمائید.»

یادآور می‌شود، مرحله نهایی چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در دو بخش آقایان و بانوان در ماه‌های پایانی سال در تهران برگزار می‌شود. بخش آقایان این مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم و بخش بانوان نیز در رشته‌های قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم برپا می‌شود.

نمایندگان کشورمان در این رویداد بین‌المللی که سال گذشته و پس از پایان مسابقات سراسری قرآن انتخاب شدند، شامل هادی اسفیدانی از خراسان رضوی، امیدرضا رحیمی از گیلان و محمد پورسینا به ترتیب در رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل و قرائت ترتیل به عنوان نماینده کشورمان در چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ایران حضور خواهند یافت.

در بخش بانوان نیز رؤیا فضایلی از خراسان رضوی و عادله شیخی از استان مرکزی به ترتیب در رشته‌های حفظ کل قرآن و قرائت ترتیل نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن ایران هستند.