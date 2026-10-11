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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

همدان میزبان دور دوم لیگ کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

همدان میزبان دور دوم لیگ کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

همدان-با موافقت فدراسیون و پیگیری‌های هیئت کشتی استان همدان میزبانی دور دوم رقابت‌های لیگ کشتی آزاد نوجوانان باشگاه‌های کشور به همدان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های مداوم هیئت کشتی استان همدان میزبانی گروه چهارم از مرحله دوم رقابت‌های لیگ کشتی آزاد رده سنی نوجوانان کشور از استان گیلان گرفته شد و به استان همدان رسید.

این دوره از پیکارها روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه سال جاری به میزبانی شهر همدان برگزار می‌شود و تیم نوجوانان استان همدان در گروه چهارم با تیم‌های قدرتمندی از جمله گیلان، بابل و اصفهان برای صعود به مراحل نهایی سرشاخ خواهد شد.

پیش از این قرار بود این رقابت‌ها در شهرستان لاهیجان برگزار شود اما با توجه به زیرساخت‌های مناسب استان و پیگیری‌های انجام‌شده میزبانی این رویداد ورزشی معتبر به همدان تغییر یافت.

کد مطلب 6974888

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