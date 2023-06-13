دستگیری باند ۵ نفره سارقان اماکن خصوصی در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد منازل فصلی روستاهای اطراف کهک که باعث احساس ناامنی و بروز نارضایتی بین اهالی و ساکنین موجب شد شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قم قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری اقدامات پلیسی متوجه شدند که سارقان در قالب یک اکیپ ۳ تا ۵ نفره با استفاده از دو دستگاه خودروی سواری پراید در محل های سرقت حضور یافته و ضمن شناسایی منازل فصلی خالی از سکنه در فرصت مناسب اقدام به سرقت می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به شناسایی ۳ نفر از سارقان توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی اضافه کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی و با همکاری پاسگاه انتظامی "کهک" در یک اقدام غافلگیرانه هر سه نفر متهم دستگیرشدند.

عباسعلی پور خاطرنشان کرد: با اعتراف متهمان دو نفر دیگر از همدستان دستگیر و در نهایت به ۲۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح بخش کهک اعتراف کردند.