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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

سلاجقه؛

آب تهران مشکل آلودگی زیست محیطی ندارد

آب تهران مشکل آلودگی زیست محیطی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه آب تهران مشکل آلودگی زیست محیطی ندارد، گفت: جاری شدن سیلاب و ریزش بخشی از رودخانه کرج دلیل قطعی آب و افت فشار در برخی مناطق بوده است.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ریزش بخشی از رودخانه کرج دلیل کاهش افت آب و قطعی آن در برخی از نقاط تهران بوده است. در واقع منابع آب ورودی به تهران از طریق سد کرج دلیل این مشکل بوده که اکنون رفع شده است.

وی افزود: آب تهران مشکل آلودگی زیست محیطی ندارد و این موضوع دلیل قطعی آب نبوده است.

گفتنی است؛ آبفای تهران نیز اعلام کرد: بر اثر بارش باران، جاری شدن سیلاب و رانش گسترده زمین و کوه در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران در بستر رودخانه کرج مسدود شده بود.

کد مطلب 5809298

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