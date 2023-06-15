مشاوره تغذیه در بیمارستان ها بیمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شادنوش گفت: امروزه در حلقه سلامت نقش بی بدیل تغذیه بر همگان ثابت شده و می‌توان تاکید کرد که با یک مشاوره تغذیه مناسب بسیاری از اقدامات درمانی در بیمارستان‌ها روند بهتری را طی می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته این مسئله مورد توجه سازمان‌های بیمه گر قرار نگرفته است، البته یکی از دلایل آن، شاید عدم آگاهی کارشناسان مربوطه از پیشرفت علم تغذیه در سراسر دنیا و به ویژه تأثیرگذاری آن در حوزه درمان است.

شادنوش تصریح کرد: بیمه سلامت ایران در حال حاضر به بحث پیشگیری ورود جدی داشته و این مسئله را در اولویت قرار داده است، لذا انجمن تغذیه بالینی ایران نیز به دنبال آن است که با بحث گفتگوهای کارشناسی با مدیران و مسئولان بیمه سلامت ایران دلایل منطقی خود را در جهت توجه بیشتر به خدمات تغذیه‌ای مطرح کند؛ البته مسئولان این سازمان قول مساعد دادند که اقدامات کارشناسی بیشتری در حوزه تغذیه انجام شود.

وی تاکید کرد: بدون شک در توجه به اهمیت سلامت برای تمامی آحاد مردم، بیمه‌ها تنها مسیر ممکن هستند، ضمن اینکه سیاست‌های دولت نیز بر این است که هزینه کرد هرگونه یارانه از مسیر بیمه‌ها صورت گیرد؛ لذا باید با منابع موجود اولویت‌ها به درستی انجام شود.