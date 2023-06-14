به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب حاتمی‌کن‌کبود روز چهارشنبه در آئین پایانی نشست‌ها و کارگاه‌های گفت‌وگومحور ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه لرستان در سخنانی، از برگزاری چهار روزه نشست‌ها و کارگاه‌های گفت‌وگومحور ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه لرستان ابراز خوشنودی و رضایت کرد.

وی، به این نکته اشاره کرد که برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور ضیافت اندیشه اساتید، یک فرصت بسیار ارزشمند است که انسان با تفکرات گوناگون درباره مسائل روز از جانب اعضای هیئت علمی آشنا می‌شود و گاهی بهترین دوستان جدیدش را به‌واسطه برگزاری چنین نشست‌هایی، پیدا می‌کند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های لرستان، فضای حاکم بر ضیافت اندیشه را فضایی همدلانه و در عین حال مبتنی بر گفت‌وگومحوری و خردورزی عالمانه دانست که تبادل نظرات باعث رشد فکری انسان می‌شود.

حجت الاسلام حاتمی، از همه دست‌اندرکاران برگزاری ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه لرستان به‌ویژه، دبیر هم‌اندیشی اساتید دانشگاه لرستان تقدیر کرد.

وی، از اعضای هیئت علمی که در این نشست‌ها شرکت کردند خواست بدون تعارف بر پایه فرهنگ انتقاد سازنده، مهم‌ترین انتقادات و توصیه‌های خود درباره ضیافت اندیشه اساتید را بی‌واسطه منعکس کنند تا نقاط ضعف احتمالی این دوره در دوره‌های آینده، رفع شوند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های لرستان، درباره این موضوع سخن گفت که فرهنگ گفت‌وگو ایجاب می‌کند نظرات مخالف و موافق درباره موضوعات مطرح شده در ضیافت اندیشه بیان شوند که خوشبختانه فضا یک فضای گفت‌وگومحور بود.

حجت الاسلام حاتمی خبر داد که برنامه بازدید اعضای ضیافت اندیشه دانشگاه لرستان از مجتمع کشت و صنعت لرستان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: فضای ضیافت اندیشه یک فضای تک‌صدایی و تک‌گویی نیست بلکه یک فضای کاملاً گفت‌وگومحور و دیالوگ‌وار است و اساتید دانشگاه نظرات گوناگون خود را در این نشست‌ها مطرح می‌کنند.