نشست مسائل فرهنگی مهاجرین افغانستانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رسانه با همکاری اندیشکده خانه دیپلماسی نشستی با موضوع مسئله مهاجرین افغانستانی؛ مرزهای امید و نگرانی برگزار می‌کند.

در این نشست که امروز پنجشنبه 25 خرداد برگزار می شود، جمعی از فعالان حوزه مهاجرین و کارشناسان روابط بین‌الملل موضوع مهاجرین افغانستانی را از دریچه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. براین اساس حمید بوالی روزنامه‌نگار و فعال حوزه مهاجرین، مهدی خانعلی‌زاده پژوهشگر روابط بین‌الملل و معاون پژوهشی اندیشکده خانه دیپلماسی، مریم انصاری رئیس اداره دیپلماسی عمومی و شهروندی معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران سخنرانی خواهند کرد.

الهام عابدینی فعالین حوزه مهاجرین مجری کارشناس نشست مذکور را بر عهده خوهند داشت.

موضوع مهاجرین افغانستانی در ایران تبدیل به یکی از مسئله‌های مهم شده و افراد مختلف نظرات متنوعی در این زمینه دارند. این نشست قصد دارد مقوله مهاجرین را از ابعاد مختلف بررسی کرده و دغدغه‌های مربوط به آن را مطرح کند و پاسخ بدهد.

نشست مسئله مهاجرین افغانستانی؛ مرزهای امید و نگرانی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۸ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

جمعی از مهاجرین مهمان این جلسه خواهند بود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.