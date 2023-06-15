غرب مازندران نیازمند کمپ ساحلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار با رؤسای هیأت‌های ورزشی در غرب استان اظهار داشت: امروزه حضور قهرمانان و ورزشی‌ها و افتخار آفرینان در غرب استان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر و متراکم‌تر شده است که این موضوع حاصل تلاش و زحمات شما مدیران و زحمت‌کشان هیأت‌های ورزشی است.

حسینی ضمن تقدیر از هیأت‌های ورزشی، افزود: ما امروز می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که در ورزش صاحب نام هستیم. در چند رشته ورزشی در غرب استان نقش آفرین هستیم و امیدوارم باقی رشته‌ها هم درخشش داشته باشیم.

وی با تاکید بر همگانی کردن ورزش، بیان داشت: اهمیت عرصه همگانی مهمتر از عرصه قهرمانی است اما این دو همدیگر را تکمیل و پشتیبانی می‌کنند و لازم است در هر دو بخش با برنامه پیش برویم.

نماینده مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس خاطرنشان کرد: امروزه نشاط آفرین ترین بخش جامعه، بخش جامعه ورزشی است و قطعاً ورزش در خانواده‌ها و جامعه تأثیرگذار است.

حسینی ادامه داد: باید آسیب شناسی صورت بگیرد که در چه رشته‌هایی موفق هستیم و در چه رشته‌هایی ضعف داریم. در زمینه رزمی این چند سال موفقیت‌های زیادی کسب شده و باید تلاش کنیم در تمامی رشته‌ها قهرمانان مربیان و داوران ممتازتری را تربیت و معرفی کنیم.

وی افزود: شک ندارم بهترین روش و ارزان‌ترین روش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همین ورزش است.

وی به استفاده از تجربیات و ظرفیت پیشکسوتان تاکید کرد و گفت: بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت از پیشکسوتان کمک کرده‌ایم.

نماینده مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس، با اشاره به اینکه اقدامات و رویدادهای خوبی در این چند ماه اخیر در ورزش استان برگزار شد، افزود: باید برگزاری رویدادها را در ورزش جدی بگیرید.

حسینی در پایان به ظرفیت ساحلی در استان مازندران و مخصوصاً غرب استان اشاره کرد و بیان داشت: دنبال این هستیم که کمپ ساحلی در غرب استان ایجاد کنیم.