۵۵ درصد اعتبارات حوزه کشاورزی در استان سمنان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آئین تقدیر از برگزیدگان بخش کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری به استان برای مجموعه دستگاه‌های استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: اعتبارات به ما کمک می‌کند تا به اولویت‌هایمان جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه این اعتبارات می‌تواند ظرفیت غنی بخش کشاورزی را به همه لحاظ ارتقا بخشد، تاکید کرد: تاکنون بیش از ۵۵ درصد اعتبارات سفر تحقق پیدا کرده است.

استاندار سمنان گفت: تزریق این اعتبارات توانسته به بخش کشاورزی استان سمنان تا حدی کمک و نیازهای لازم پیرامون آن را رفع کند.

هاشمی با بیان اینکه توسعه اقدامات آبخوان داری و آبخیزداری، اولویت ما در استان است، گفت: توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای نیز در این استان دنبال می‌شود.