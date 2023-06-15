به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر در جریان دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود در مسکو، بر عمق روابط دوستانه میان دو کشور تاکید کرد و گفت: این روابط مانند قبل بوده و تغییری نکرده است.

وی در ادامه افزود: محافظت از استقلال الجزایر در سایه کمک‌های روسیه برای مسلح کردن این کشور و دافع از آزادی آن با توجه به شرایط سخت منطقه‌ای ممکن است.

تبون بیان کرد: فشارهای بین المللی وجود دارد اما این فشارها هرگز برروابط میان الجزایر و روسیه که از ۶۰ سال قبل تاکنون ریشه دوانده، تأثیری نخواهد گذاشت.

وی به دستیابی الجزایر به کرسی غیر دائم در شورای امنیت با کمک دوستان این کشور و در رأس آنها روسیه اشاره کرد و گفت: دو طرف روس و الجزایری بر سر اکثر مسائل فیما بین اتفاق نظر دارند.

رئیس جمهور الجزایر خواهان تسریع روند پیوستن کشورش به سازمان بریکس با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو شد و تاکید کرد: این اقدام فواید بسیار گسترده‌ای برای اقتصاد الجزایر دارد.

پیش از این، «گئورگی بوریسنکو»، سفیر روسیه در قاهره نیز اعلام کرده بود که مصر هم برای پیوستن به گروه بریکس درخواست داده است.

بوریسنکو دراین‌باره گفت: مصر درخواست پیوستن به گروه بریکس را داده، زیرا یکی از ابتکاراتی که بریکس در حال حاضر در آن مشارکت دارد، تسهیل تجارت تا حد امکان با ارزهای جایگزین (دلار) است، خواه ارز ملی باشد. یا ایجاد یک واحد پولی مشترک. و مصر به این موضوع بسیار علاقه‌مند است.