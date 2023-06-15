به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس‌جمهور روسیه بر اهمیت روابط دو جانبه این کشور و الجزایر تاکید کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز پنج‌شنبه در دیدار با همتای الجزایری خود اعلام کرد که الجزایر یکی از مهم ترین کشورها و دوست استراتژیک روسیه است و روابط دو کشور دائماً در حال گسترش است.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که الجزایر شریک بسیار مهمی برای این کشور از بعد اقتصادی است و مسکو مبادلات تجاری خود با این کشور را دو برابر کرده است.

پوتین افزود که الجزایر در حال توسعه بخش انرژی اتمی خود است و روسیه تجربیات قوی در این زمینه داردو آماده همکاری در این زمینه با الجزایر است.

رئیس جمهور روسیه یادآور شد که دو کشور دهه‌ها است که در زمینه نظامی با هم همکاری می‌کنند و روسیه به الجزایر در مبارزه با تروریسم کمک می کند.

«عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر نیز گفتگو با رئیس جمهور روسیه را مثمر ثمر و صریح توصیف کرد و گفت که با پوتین در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای مهم برای هر دو کشور گفتگو کرده است.

رئیس جمهور الجزایر از روسیه برای حمایت از درخواست این کشور برای پیوستن به گروه بریکس تشکر کرد.