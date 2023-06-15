سوریه قصد پیوستن به «بریکس» و «شانگهای» را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کنعان یاغی» وزیر دارایی سوریه امروز (پنجشنبه) از تلاش کشورش برای پیوستن به سازمان بریکس خبر داد.

وی در ادامه تاکید کرد که دمشق قصد دارد برای پیوستن به سازمانهای بریکس و شانگهای درخواست خود را ارائه بدهد.

امروز نیز رئیس جمهور الجزایر خواهان تسریع روند پیوستن کشورش به سازمان بریکس با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو شد و تاکید کرد: این اقدام فواید بسیار گسترده‌ای برای اقتصاد الجزایر دارد.

پیش از این، «گئورگی بوریسنکو»، سفیر روسیه در قاهره نیز اعلام کرده بود که مصر هم برای پیوستن به گروه بریکس درخواست داده است.

بوریسنکو دراین‌باره گفت: مصر درخواست پیوستن به گروه بریکس را داده، زیرا یکی از ابتکاراتی که بریکس در حال حاضر در آن مشارکت دارد، تسهیل تجارت تا حد امکان با ارزهای جایگزین (دلار) است، خواه ارز ملی باشد. یا ایجاد یک واحد پولی مشترک. و مصر به این موضوع بسیار علاقه‌مند است.