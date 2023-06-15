به گزارش خبرنگار مهر، فرح ناز رافع پنجشنبه در ادامه سفر به همدان با همراهی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران، معاون بازرگانی اداره کل صمت همدان و رئیس اداره فرش اداره کل صمت و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در کمیته امداد شهرستان بهار حضور یافت و با جمعی از مددجویان بافنده فرش دستباف دیدار کرد.

وی در حاشیه این بازدید از اعطای تسهیلات معیشتی به زنان بافنده خبر داد و گفت: برای جذب اعتبار مورد نیاز در حال پیگیری هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره ویژگی‌های فرش دستبافت بهار و کبودرآهنگ تاکید کرد: برای ثبت جهانی برند مهربان تلاش می‌کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران برای حضور در جشنواره فرش دستبافت استان به همدان سفر کرده و این رویداد به میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار می‌شود.