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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۷

انفجار گاز در ملکان جان ۲ نفر را گرفت؛ ۵ نفر مصدوم شدند

انفجار گاز در ملکان جان ۲ نفر را گرفت؛ ۵ نفر مصدوم شدند

ملکان- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: انفجار گاز و ریزش آوار در محدوده روستای آروق ملکان، دو کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جان‌باختن دو نفر و مصدومیت پنج نفر در پی انفجار گاز و ریزش آوار در محدوده روستای آروق شهرستان ملکان خبر داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۵:۰۷ روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی از وقوع این حادثه به مرکز دیسپچ اورژانس اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

شادی‌نیا با اشاره به تلفات این حادثه گفت: در پی انفجار و ریزش آوار، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ یک نفر در محل حادثه فوت کرد و نفر دوم نیز هنگام انتقال به مرکز درمانی جان باخت.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی، از شهروندان خواست هنگام استفاده از وسایل گازسوز و تأسیسات گاز، نکات ایمنی را جدی بگیرند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6973985

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