اساسنامه «مردمی سازی آموزش علوم پزشکی» تدوین شد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه دو موضوع به طور خاص به آموزش پزشکی پرداخته شده است. یکی از آنها مردمی سازی آموزش علوم پزشکی و دیگری افزایش ظرفیت در رشته‌های متعدد علوم پزشکی است.

وی افزود: پیشنهادهای وزارت بهداشت در مورد آموزش پزشکی همان مواردی است که در لایحه آمده و در واقع تغییری نداشته است اما وزارت بهداشت درباره پزشکی خانواده و استفاده از ظرفیت‌های پزشکان متخصص بحث‌هایی را داشتیم ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مباحث ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، کامل و کافی است.

حسن زاده درباره «مردمی سازی آموزش علوم پزشکی» و تفاوت آن با خصوصی سازی یادآور شد: مردمی سازی آموزش علوم پزشکی به معنی این است که از توان مردم چه به صورت مشارکت و چه در زمینه‌های توانمندی کار یا آموزش را انجام دهند، استفاده شود.

وی افزود: ممکن است در این زمینه از توان بخش خصوصی هم استفاده شود اما نه به عنوان خصوصی سازی بلکه با این عنوان که مردم در آموزش علوم پزشکی مشارکت کنند. این یکی از بحث‌ها است و سیاستگذاری هایی هم در این زمینه شده است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: افراد در قالب‌های متعددی می‌توانند در این زمینه کار کنند. ممکن افرادی هم بخواهند در این زمینه سود مادی ببرند و از نظر ما اگر واقعاً این هزینه‌ها سودی داشته باشد حرفی نیست. هدف این است که آن رشته‌هایی که کشور در حدی است که ما نباید در زمینه آموزش رایگان آن رشته سرمایه گذاری دولتی کنیم ولی مردم متقاضی این رشته‌ها هستند و می‌خواهند که فرزندشان در این رشته‌ها تحصیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت کشور برای پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی ظرفیت محدودی است اما ممکن است عده‌ای هم علاقه و تقاضا داشته باشند و علیرغم اینکه گفته می‌شود که ممکن است در آینده کار هم برای آنها وجود نداشته باشد، حتماً علاقه به تحصیل در این رشته‌ها داشته باشند. از همین رو چرا باید سرمایه گذاری دولتی در این زمینه صورت گیرد؟ در حال حاضر فشار بیش از حدی به دولت وارد می‌شود که حتماً ظرفیت‌ها را افزایش دهد.

حسن زاده گفت: ما در وزارت بهداشت، برنامه ریزی کردیم که در رشته‌هایی که نیاز کشور برطرف شده و تقاضا برای آنها وجود دارد، در آن رشته‌ها اگر مردم خودشان بخواهند سرمایه گذاری کند، امکان مشارکت مردم و سرمایه گذاری آنها وجود داشته باشد. ضمن اینکه در دانشگاه‌های دولتی هم می‌توانند برای برخی از فرآیندها و کارها سرمایه گذاری کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در یک رشته خاصی نیاز داریم که ۱۰۰ نفر از طریق آموزش رایگان تربیت شوند اما ۲ هزار نفر متقاضی تحصیل در آن رشته هستند. برنامه این است که برای آن ۱۹۰۰ نفر باقیمانده مردم می‌توانند مشارکت داشته باشند حالا این مشارکت می‌تواند از طریق شهریه باشد یا از طریق خیریه باشد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی خاطرنشان کرد: اکنون مردم و خیرین در بیمارستان سازی مشارکت می‌کنند اما در آموزش فشار زیادی به دولت وارد می‌شود و در رشته‌هایی دانشجو تربیت می‌کنیم که خیلی مورد نیاز کشور نیستند اما می‌توانند کار آزاد داشته باشند و خودشان می‌توانند شغل ایجاد کنند و کارآفرین باشند. چه اشکالی دارد که این افراد بتوانند مشارکت کنند. در واقع افرادی آموزش ببینند که به عنوان کارآفرین بتوانند در کشور تولید ثروت کنند.

وی اظهار داشت: به همین منظور برای ایجاد یک چارچوب مشخص اساسنامه‌ای برای موضوع «مردمی سازی آموزش علوم پزشکی» نوشته شده است. پیش نویس این اساسنامه آماده شده است و پس از کامل شدن مصوب می‌شود و به نوعی پیوست اجرایی همان بند مربوطه در لایحه برنامه هفتم توسعه خواهد بود.