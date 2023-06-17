به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تیم هلندی ۲۰ بیمار را که یکی از دو دوز روزانه الکتینیب را با ماست کم چرب به تنهایی، یک صبحانه کامل یا یک ناهار به انتخاب خود مصرف کردند، مورد ارزیابی قرار دادند. محققان دریافتند ماست کم چرب ۱۴ درصد کمتر از صبحانه کامل و ۲۰ درصد کمتر از ناهار، از لحاظ تأثیر دارو مؤثر بود.

«دان لنسر»، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه سرطان اراسموس هلند، گفت: «این اطلاعات مهمی برای بیماران است، زیرا می‌دانیم که غلظت‌های بالاتر الکتینیب در خون می‌تواند منجر به اثربخشی بیشتر دارو، طول مدت طولانی‌تر تأثیر درمان و در نتیجه، امید به بقای بهتر شود.»

لنسر در ادامه می‌افزاید: «گاهی اوقات، می‌شنویم که به بیماران توصیه می‌شود الکتینیب خود را دو بار در روز با فاصله ۱۲ ساعت مصرف کنند، در نتیجه برخی از بیماران آن را فقط با یک میان وعده کوچک در صبح یا عصر مصرف می‌کنند. ما معتقدیم که مصرف آن با یک وعده غذایی حاوی چربی کافی برای جذب و اثربخشی درمان بسیار مهمتر از صبر کردن ۱۲ ساعت بین دوزها است.»

الکتینیب چیزی است که به عنوان یک مهار کننده مولکول کیناز کوچک شناخته می‌شود. برای درمان برخی از انواع سرطان پیشرفته ریه استفاده می‌شود. حفظ دوزهای درمانی طولانی مدت کلید فعالیت این دارو است.

یافته‌های این مطالعه نیاز به آموزش و اصلاح رژیم غذایی برای بیمارانی که درازمدت از این داروها استفاده می‌کنند را برجسته می‌کند.