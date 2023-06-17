به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که سازمان حفاظت از محیط زیست سال‌های متمادی است با آن مواجه است؛ مسئله کمبود نیروی محیط بان برای پوشش سراسری در کشور است.

پرویز فلاحی معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور ۲۳ اردیبهشت سال جاری در مراسم افتتاحیه دومین دوره آموزش محیط بانی از کمبود ۲۴ هزار نیروی محیط بان در کشور خبر داد و گفت: باید به ازای هر هزار هکتار یک محیط بان داشته باشیم یعنی به ۲۷ هزار محیط بان نیاز داریم اما اکنون تعداد محیط‌بانان حاضر در زیستگاه‌ها ۳ هزار نفر است.

در همین زمینه علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استخدام نیروی محیط بان در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: به امید خدا برای سال ۱۴۰۲، ۵۷۰ نفر نیرو جذب سازمان خواهند شد که از این پانصد و هفتاد نفر ۳۵۰ نفر نیروی محیط بان خواهند بود تا بتوانیم بخشی از کمبود نیروی خود را جبران کنیم.

وی افزود: اگرچه همواره میزان نیروهای فعال محیط‌بان و نیروهای جذب شده در آزمون‌های استخدامی بسیار کمتر از نیاز سازمان محیط زیست بوده است با این حال به کمک وسایل ارتباطی می‌توان بخشی از مشکل کمبود نیرو را حل کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست و محیط بانان با کمبود وسایل ارتباطی و بی‌سیم مخصوصاً در مناطقی که فاقد پوشش آنتن دهی تلفن همراه است مواجه هستند و محیط بانان برای ارتباط با یکدیگر با مشکلات زیادی مواجه اند.

سلاجقه در خصوص حل مشکل ارتباط محیط بانان با یکدیگر در مناطق کوهستانی و مناطق فاقد پوشش آنتن دهی تلفن همراه گفت: خوشبختانه اقدامات لازم برای تجهیز ۶ استان کشور به بی‌سیم دیجیتال انجام شده است و تا دو سال آینده سراسر کشور به بی‌سیم دیجیتال متصل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵۰۰ نیروی محیط بان در سراسر کشور داریم که سه هزار نفر از آن‌ها در زیستگاه‌ها فعال هستند، گفت: زیستگاه‌های حیات وحش و طبیعی ۲۷.۵ میلیون هکتار است و شامل ۳۰۹ منطقه شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی و ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت شده و ۲۰۰ منطقه شکار ممنوع است.

سلاجقه گفت: با توجه به گستره وسیع حیات وحش و طبیعی ایران، حفاظت از محیط زیست کشورمان جز با افزایش قابل توجه تعداد نیروهای محیط بانی و افزایش ارتباطات بی‌سیم بین آنان مقدور نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطر نشان کرد: تحقق این دو مطلب هم نیازمند توجه جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا در برنامه هفتم توسعه، نگاهی ویژه به ضرورت مساله محیط بانی در کشور داشته باشند.