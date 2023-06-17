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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۲۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان خبر داد؛

تقدیر از هنرمندان گیلانی در رویداد ملی «سه گام»

تقدیر از هنرمندان گیلانی در رویداد ملی «سه گام»

رشت- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اختتامیه رویداد ملی «سه گام» گفت: در این مراسم سه هنرمند گیلانی شایسته تقدیر شدند.

ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هنرمندان صنایع دستی در گیلان دارای استعدادهای ارزشمندی هستند.

وی با اشاره به اختتامیه رویداد ملی سه گام (پیوند طراحان و تولید کنندگان منسوجات سنتی و صنایع دستی مرتبط در طراحی لباس امروز ایرانی)، افزود: در این مراسم سه هنرمند گیلانی شایسته تقدیر شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان ادامه داد: شراره کیابی به عنوان تنها هنرمند برگزیده این رویداد ملی، از رشت شهر ملی رشتی دوزی در رشته رشتی دوزی، آمنه رحیمی از روستای جهانی قاسم آباد در رشته چادرشب بافی، شیما رهبریار از رشت شهر ملی رشتی دوزی در رشته رشتی دوزی، عنوان هنرمندان شایسته تقدیر کشور را از آن خود کردند.

جهانی با تاکید بر لزوم توجه به آموزش محوری در صنایع دستی اضافه کرد: توجه به مقوله آموزش در میراث‌فرهنگی و تقویت داشته‌های صنایع دستی بسیار مهم است.

کد مطلب 5811935

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