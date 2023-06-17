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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

نماینده مردم شهرستان های فارسان، کیار، اردل و کوهرنگ:

فاز دوم سد خاکی« گهرو » در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

فاز دوم سد خاکی« گهرو » در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

شهرکرد_ نماینده مردم شهرستان های فارسان، کیار، اردل و کوهرنگ گفت: فاز دوم سد خاکی «گهرو» با اعتباری بالغ بر ۳۶۹ میلیارد تومان در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

قدرت الله حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه سد خاکی «گهرو» سال‌ها بدون تکلیف باقی مانده و مردم منتظر تکمیل این طرح هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد بیکاری در شهرستان کیار بسیار بالا بوده و جوانان فاقد شغل هستند، احداث و تکمیل این پروژه می‌تواند در زندگی مردم نقش به سزایی داشته باشد.

حمزه ادامه داد: سد خاکی گهرو با ارتفاع ۲۶ متر و با حجم مخزن ۴ میلیون متر مکعب جوابگو برای آبیاری حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح در گذشته اندک بوده و این طرح ظرف ۲ سال متوقف شد گفت: با پیگیری‌های لازم و تصویب اعتبارات مورد نیاز مناقصه این پروژه برگزار و عملیات اجرایی این طرح با تعیین پیمانکار آغاز و قرار است این پروژه ظرف ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.

کد مطلب 5812041

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