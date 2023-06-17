فاز دوم سد خاکی« گهرو » در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

قدرت الله حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه سد خاکی «گهرو» سال‌ها بدون تکلیف باقی مانده و مردم منتظر تکمیل این طرح هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد بیکاری در شهرستان کیار بسیار بالا بوده و جوانان فاقد شغل هستند، احداث و تکمیل این پروژه می‌تواند در زندگی مردم نقش به سزایی داشته باشد.

حمزه ادامه داد: سد خاکی گهرو با ارتفاع ۲۶ متر و با حجم مخزن ۴ میلیون متر مکعب جوابگو برای آبیاری حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح در گذشته اندک بوده و این طرح ظرف ۲ سال متوقف شد گفت: با پیگیری‌های لازم و تصویب اعتبارات مورد نیاز مناقصه این پروژه برگزار و عملیات اجرایی این طرح با تعیین پیمانکار آغاز و قرار است این پروژه ظرف ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.