خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: درگیری میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بر سر محاکمه دونالد ترامپ بالا گرفته است به طوریکه تشدید اختلافات داخلی میان این دو حزب سیاسی، مورد توجه روزنامه‌های جهان عرب قرار گرفته است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در جدیدترین گاف خود، برای ملکه انگلیس که سال گذشته درگذشت، آرزوی سلامتی کرد؛ گافی که انتقادات جمهوری خواهان نسبت به عملکرد بایدن را افزایش داده است.

روزنامه العربی الجدید در صفحه نخست خود به محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اشاره کرد و نوشت: نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری خواهان اعتماد خود را نسبت به نهادهای فدرالی و به ویژه وزارت دادگستری از دست داده اند. نمایندگان جمهوری خواه در مجلس خواهان توقف حمایت مالی از دفتر تحقیقات فدرال یا همان اف بی آی شده اند چرا که همین نهاد، مسئول تحت پیگرد قرار دادن ترامپ بوده است. اتهام‌زنی جمهوری خواهان به دموکرات‌ها مبنی بر اینکه محاکمه ترامپ یک اقدام ساختگی برای ضربه زدن به آنها بوده، باعث شده شکاف‌های داخلی در آمریکا تشدید شود.

روزنامه رأی الیوم نیز با اشاره به گاف جدید جو بایدن با تیتر «رئیس جمهور آمریکا را چه می‌شود؟» نوشت: خدا ملکه انگلیس را حفظ کند! این گاف بایدن در پایان سخنرانی وی در خصوص قوانین مالکیت اسلحه باعث شد همگان دچار شوک و حیرت شوند.

خیلی طول کشید شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی بایدن، متوجه منظور او شوند چرا که الیزابت دوم ملکه انگلیس در سپتامبر سال گذشته درگذشت. این در حالیست که انتقادات جمهوری خواهان از گاف‌های پی در پی بایدن افزایش یافته است.

روزنامه القدس العربی به اقدام عجیب ترامپ در مهمان کردن مشتری‌های یک رستوران اشاره کرد و نوشت: روزنامه میامی نیوتایمز گزارش داد که ترامپ سه شنبه گذشته بعد از حضور در جلسه دادگاهی خود، خطاب به هوادارانش در یک رستوران کوبایی در میامی فریاد زد: همه مهمان من. اما او بدون آنکه پول غذاها را پرداخت کند ۱۰ دقیقه بعد این رستوران را ترک کرد!

این روزنامه گزارش داد که هیچکس نتوانست چیزی به حساب ترامپ بخورد حتی یک فنجان قهوه.

روزنامه لبنانی الاخبار با اشاره به تحولات یمن نوشت: تحلیلگران معتقدند که درگیری‌ها در جنوب یمن انعکاسی از برخورد منافع و دایره نفوذ میان عربستان و امارات است. به نظر می‌رسد این درگیری‌ها میان نمایندگان ریاض و ابوظبی اشکال پیچیده‌تر بیشتری به خود می‌گیرد به طوریکه شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات اعلام کرده قصد دارد اوضاع در مناطق تحت کنترل خود را بدون مشارکت نیروهای شمال یمن اداره کند و این به معنی حرکت به سمت جدایی جنوب یمن از شمال آن است.

روزنامه لبنانی البناء به دیدار ولی عهد عربستان و رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد و نوشت: منابع سیاسی اعلام کرده اند که برگزاری این نشست و بررسی موضوع لبنان نشان می‌دهد که سرنوشت پرونده انتخاب رئیس جمهور این کشور به دست خارجی‌ها افتاده و بنابراین بدون توافق منطقه‌ای، بین المللی و داخلی شاهد انتخاب رئیس جمهور لبنان نخواهیم بود. این پرونده ابعاد خارجی پیدا کرده است. حل بحران ریاست جمهوری در لبنان ممکن است به دلیل ارتباط داشتن با موضوعات دیگر مانند امنیت رژیم صهیونیستی و تهدیدات نظامی حزب الله علیه این رژیم، به طول انجامد.

روزنامه سوری الثوره با اشاره به جنگ اوکراین نوشت: غربی‌ها که سلاح‌های پیشرفته و تانک‌های مرگ، به اوکراین ارسال می‌کنند، بر خواسته خود مبنی بر ایستادگی نظام کی‌یف در برابر روسیه اصرار دارند تا بدین وسیله تفکرات فاشیستی و استعماری خود را گسترش داده با هرگونه ایده مبنی بر ایجاد جهان چند قطبی مبارزه کنند. غرب به رهبری آمریکا و ناتو، از جان و مال مردم اوکراین به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا تصورات هالیوودی خود را در میدان حقیقی پیاده کند.

روزنامه یمنی المسیره با اشاره به شکنجه یک زن مصری توسط عناصر حزب الاصلاح نوشت: استان مأرب تبدیل به لانه‌ای برای سرویس‌های بیگانه و راهزنان شده است. شبه نظامیان حزب الاصلاح این شهروند زن مصری را به مدت ۵ سال تحت شکنجه قرار دادند.