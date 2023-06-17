به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وانگ وِنبین، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن رد اتهامات یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی علیه پکن درباره هک و حمله سایبری به صدها فرد و سازمان، این گزارش و اتهامات را غیرحرفهای توصیف کرد.
ونبین در نشست خبری روزانه وزارت خارجه چین گفت: شرکت امنیت سایبری که به آن اشاره شد، به دفعات درباره به اصطلاح حملات سایبری چینیها، اقدام به انتشار اکاذیب کرده است. این داستانها و گزارشها دور از ذهن و غیرحرفهای است.
شرکت «ماندیانت» پنجشنبه هفته گذشته در گزارشی تفصیلی، حملهای که آن از جانب یک «بازیگر متخاصم و متبحر» خوانده شده را «به چین پیوند» داد و مدعی شد که هکرها برای این «فعالیت جاسوسی» از اکتبر پارسال کارشان را آغاز کرده بودند. در ادامه این گزارش ادعا شده که هکرها، از یک شکاف امنیتی در سیستم ایمیلهای شرکت فناوری «باراکودا نتورکس» آمریکا برای هدف قرار دادن مقامات دیپلماتیک و آژانسهای دولتی مستقر در شرق و جنوب شرق آسیا از جمله هنگکنگ و تایوان استفاده کردهاند.
این شرکت که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده، همواره در طول سالیان اتهامات حمله سایری را به چین وارد کرده و در سال ۲۰۱۲ پس از آنکه یک حمله سایبری چشمگیر را به پکن نسبت داد، بر سر زبانها افتاد. شرکت گوگل بعدها این شرکت را به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار خرید و همچنان یکی از شرکتهای تابعه گوگل محسوب میشود.
سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه اضافه کرد که «برخی شرکتهای آمریکایی با سرهم کردن چنین گزارشهایی درباره به اصطلاح حملات سایبری خارجی، به همدست دولت آمریکا در کارزار بدنام کردن سایر کشورها تبدیل شدهاند.»
این اتهامات در حالی مطرح شده که دولت چین در ماه آوریل، گزارشی درباره حملات سایبری منتسب به دولت آمریکا منتشر کرد و مدعی شد که نهادهای اطلاعاتی آمریکایی، سالها «به حریم شرکتهای امنیت سایبری خارجی تجاوز و آنها را سرکوب کردهاند.»
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