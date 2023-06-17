به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که طرف‌های درگیر در سودان بر سر یک آتش بس دو روزه به توافق رسیدند.

این شبکه تلویزیونی به نقل از منابع نظامی خود گزارش داد که ارتش سودان و نیروهای پشتیابی سریع این کشور به توافق رسیدند که به دلیل مسائل انسانی، آتش بس را در روزهای یکشنبه و دوشنبه رعایت کنند.

بنا به نوشته تاس، هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط توافق آتش بس جدید و میانجی‌های احتمالی درگیر در روند آماده سازی توافق در دست نیست.

سودان از ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) شاهد درگیری بین ارتش این کشور به فرماندهی عبدالفتاح البرهان با نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو (حمیدتی) از جمله در پایتخت خارطوم و سایر شهرهای شمال و غرب کشور بوده است.

تاکنون چندین بار آتش‌بس در سودان اعلام شده، اما طرف‌های درگیر بطور مداوم آن را نقض می‌کنند.

درگیری‌های اخیر سودان تاکنون بیش از یکهزار و ۸۰۰ کشته برجای گذاشته و سازمان ملل اعلام کرده که بیش از یک میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده‌اند، علاوه بر آن ۳۰۰ هزار سودانی به کشورهای همسایه پناه برده‌اند. نمایندگان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان از ۱۶ اردیبهشت در شهر جده عربستان حضور دارند و برای دستیابی به توافق مذاکره می‌کنند.