دریا خط مقدم مقابله با دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، ضمن یادآوری اهمیت پایمردی در مسیر پیشرفت نظام اظهار داشت: رمز موفقیت رزمندگان اسلام اخلاص، اتصال به ذات اقدس الهی و توکل به او و توسل به ساحت ائمه اطهار (س) است و باید توجه بسیار زیادی به معنویت داشت، زیرا این موضوع تقویت کننده انگیزه و روحیه در همکاران و زمینه‌ساز شکل‌گیری سازمان ارزشی است.

امیر آشتیانی با اشاره به جایگاه راهبردی دریا در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا به مطالبه معظم‌له در حوزه دریا اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های شگرف دریایی امروز کشور مرهون توجهات و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وزیر دفاع لزوم حضور مقتدرانه در دریا و اهمیت قدرت دریایی را برای اقتصاد، تجارت، صنعت و دفاع بسیار حیاتی ارزیابی کرد و افزود: دریا خط مقدم مقابله و مواجهه ما با دشمنان است و برخی از تهدیدات جمهوری اسلامی ایران ریشه در دریا دارد؛ بنابراین برای حضور قدرتمندانه در آبراه‌ها و سرزمین‌های آبی نیازمند صنعت دریایی پیشرفته، قدرتمند، چندمنظوره با قابلیت‌های بین‌المللی هستیم و از طرفی علم و فناوری دریایی در حوزه دفاعی می‌تواند پیشران و پیش‌برنده صنعت دریایی کشور و در خدمت کشور باشد.

امیر آشتیانی با اشاره به رشد روزافزون علم و فناوری‌های دریایی همانند هوش مصنوعی، رباتیک، ارتباطات و…، توجه به زنجیره علمی، کامل و ارزش‌ساز این صنعت را ضروری دانست و با بیان اینکه این زنجیره با همراهی بخش‌های مختلف وزارت دفاع همانند موشکی، راداری، پدافندی و الکترونیک تکمیل می‌شود، لزوم هم‌افزایی و هماهنگی و الویت‌بندی را یادآور شد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری و بکارگیری خلاقانه و ابتکاری پیشرفت‌های دفاعی با یکدیگر و خلق محصولات با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده را بسیار مهم توصیف کرد.

وزیر دفاع با اشاره به نقش دانشگاه‌های کشور و شبکه همکاران شرکت‌های دانش‌بنیان، همکاری با ظرفیت‌های ملی و علمی کشور را مورد تأکید قرار داد و بومی‌سازی و طراحی محصولات جدید را بر اساس نیاز نیروهای مسلح پیشرفت‌های دنیا و نسل‌های آینده صنعت دریایی را به همراه خدمات پس از فروش، آموزش، نگهداری، تعمیرات، رفع اشکالات خواستار شد.

امیر آشتیانی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی برای انجام کارهای بزرگ بر لزوم رسیدگی و توجه به آنان تأکید و با اشاره به برنامه‌های وزارت دفاع در خصوص مسکن‌دارشدن و کمک‌معیشت را تشریح و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها بخش بزرگی از دغدغه‌ها محقق شود.

در پایان این دیدار، جمعی از مدیران ضمن ارائه گزارش از اهم اقدامات، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.