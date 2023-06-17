وضعیت مرزها قابل قبول است/کاهش قاچاق در مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلال ستاره بعدازظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی مازندران با تقدیر از کارکنان دریابانی استان مازندران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در جامعه ناشی از غفلت در راه بندگی خدا است، افزود: خوشبختانه در مرزهای جمهوری اسلامی با همه شیطنت‌های صورت گرفته و با همه دیکتاتوری‌هایی که در برخی کشورها و حاکم است وضعیت مرزهای ما قابل قبول است.

وی ادامه داد: زمانی در برخی مرزها از جمله کردستان اقدامات خلاف قانون زیادی صورت می‌گرفت اما امروزه شاهد حضور مردمانی ارزشی، غیرتمند، سلحشور و مدافع نظام و انقلاب هستیم و شاهد هستیم که عمران آبادانی تا نزدیکی‌های مرز افزایش پیدا کرده و این بیانگر پایداری امنیت برای سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته شاهد آن هستیم که مرزنشینان تا نقطه صفر مرزی مشغول کشاورزی و زراعت هستند و در سیستان و بلوچستان نیز با همت دولت طرح‌های اجرایی بسیار وسیع در حال اجرا است و به نظر می‌رسد در این محدوده نیز و قاچاق رخت برخواهد بست.

سردار ستاره با اینکه در برخی مرزها از جمله شمالی و مرزهای کویت، عمان، بحرین، قطره و غیره قاچاق نداریم، افزود: بیشتر قاچاق موجود از نوع قاچاق سوخت و دام است و دیگر گونه‌های قاچاق را در مرزها نداریم.

جانشین فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به ظرفیت‌های اکولوژی دریای خزر، همکاری با نهادهای فرهنگی و انتظامی در این حوزه را از برنامه‌ها بیان کرد و گفت: گونه‌های منحصربه فردی در این دریا وجود دارد و تمام تلاش این است که به مسئولان شیلات برای حفظ ذخایر آبزیان کمک کنیم.

سردار ستاره تاکید کرد: همچنین نباید از ظرفیت گردشگری در حوزه دریای خزر غافل بمانیم و باید آن را به وضعیت مطلوب نزدیک کنیم و در این راستا نیازمند طرح‌های هستیم تا دسترسی به دریا آن مدیریت شده و کنترل شده باشد.

وی گفت: در سال‌های گذشته نگران غرق شدن افراد و مسافران در دریا بودیم اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته این نگرانی کمتر شده است.

در این مراسم از تلاش‌های سید تقی حسینی تقدیر و سرهنگ عبدالله خسروی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی معرفی شد.