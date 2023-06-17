کلاس مربیگری درجه c فوتبال آسیا در ساوجبلاغ پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس مربیگری فوتبال درجه c آسیا در شهرستان ساوجبلاغ به مدرسی الله کرم طی ۱۳ روز با شرکت ۲۴ مربی به همت هیأت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ و با پیگیری سیدمحسن حسینی دبیر هیأت فوتبال برگزار شد.

گفتنی است مراسم اختتامیه این دوره از کلاس‌ها با حضور گلسرخی رئیس اداره ورزش و جوانان، ابراهیم شکوری مسئول کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، الله کرم مدرس فدراسیون فوتبال، عبدلی دبیر هیأت فوتبال استان البرز، جبارپور مسئول دپارتمان آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان و حسینی دبیر هیئت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ در محل سالن ۹ دی شهرداری هشتگرد برگزار و به نفرات شرکت کننده در کلاس گواهی شرکت اهدا گردید.