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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

معاون استاندار لرستان:

تپه شهدای گمنام خرم‌آباد ساماندهی می‌شود

تپه شهدای گمنام خرم‌آباد ساماندهی می‌شود

خرم‌آباد- معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: تپه شهدای گمنام شهر خرم‌آباد ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز شنبه در بازدید از تپه شهدای گمنام خرم‌آباد و باغ موزه دفاع مقدس از ساماندهی این مجموعه خبر داد و اظهار داشت: به‌منظور اجرای این کار قرار است شهردار با انتخاب مشاور، طرح جامعی برای این مجموعه تهیه تا به صورت فازبندی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی ادامه داد: اتصال باغ موزه به تپه شهدای گمنام توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در حال طراحی است که فضای خوب و معنوی برای استفاده شهروندان ایجاد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از دیگر موضوعات مهم را نحوه اتصال تپه شهدای گمنام به مجموعه گردشگری «کیو» عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح در سطح کشور بی‌نظیر است و شهرداری در طرح جامع خود این ایده را منظور خواهد کرد.

کد مطلب 5812566

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    نظرات

    • مراد IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      1 0
      پاسخ
      بسمه تعالی عالی است

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