به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز شنبه در بازدید از تپه شهدای گمنام خرم‌آباد و باغ موزه دفاع مقدس از ساماندهی این مجموعه خبر داد و اظهار داشت: به‌منظور اجرای این کار قرار است شهردار با انتخاب مشاور، طرح جامعی برای این مجموعه تهیه تا به صورت فازبندی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی ادامه داد: اتصال باغ موزه به تپه شهدای گمنام توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در حال طراحی است که فضای خوب و معنوی برای استفاده شهروندان ایجاد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از دیگر موضوعات مهم را نحوه اتصال تپه شهدای گمنام به مجموعه گردشگری «کیو» عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح در سطح کشور بی‌نظیر است و شهرداری در طرح جامع خود این ایده را منظور خواهد کرد.