سه کشته و ۱۰۰ زخمی پس از وقوع توفان و گردباد در تگزاس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «تری بوچارد»، کلانتر اوچیلتری کانتی به رسانههای محلی گفت: «حداقل سه نفر در پریتون، بر اثر وقوع گردباد جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.»
میزان خسارات مشخص نشد زیرا مقامات آژانسهای مختلف گفتند که شروع به بررسی منطقه کرده اند، اما تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی توسط خبرنگاران محلی خودروهایی را با شیشههای شکسته، ساختمانهای تخریب شده و درختان فرو ریخته نشان میدهد.
بوچارد گفت که بسیاری از مشاغل و تریلرها ویران شده اند. وی افزود که یک ایستگاه آتش نشانی مورد اصابت گردباد قرار گرفت و آمبولانسها به اندازهای آسیب دیدند که به احتمال زیاد قادر به خدمات دهی نیستند و اشاره کرد که سازمانهای عمومی و امدادگران اولیه از سایر شهرها در حال کمک هستند.
«پل داچر»، رئیس آتش نشانی پریتون گفت که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ خانه در اثر توفان ویران شده است.
مقامات شرکت برق محلی در بیانیهای اعلام کردند که از عصر جمعه، تقریباً ۷۰ درصد از مناطق اوچیلتری بدون برق هستند.
مقامات برق گفتند: «خطوط انتقال برق شهر آسیب دیده و بسیاری از خطوط توزیع ولتاژ پایین در شهر از کار افتاده است».
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