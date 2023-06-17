دو انتصاب جدید در بنیاد فرهنگی روایت فتح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، عصر امروز شنبه ۲۷ خرداد در مراسمی علیرضا استرابی به‌عنوان مدیر جدید گروه مستند و احمدرضا نصری به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این بنیاد معرفی شدند.

علیرضا استرابی متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه که پیش از این به عنوان قائم مقام این گروه مشغول به فعالیت بوده دارای سوابقی همچون مدیر اداره کتاب سازمان بسیج مستضعفین، معاون فرهنگی و هنری سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج و دستیار ویژه مسئول بنیاد فرهنگی روایت فتح است.

از جمله سوابق احمدرضا نصری متولد ۱۳۶۴ که دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت دولتی است می‌توان به دبیری سی و امین سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی، مدیریت دفتر جهادی بنیاد فرهنگی روایت فتح، اجرا و کارگردانی در صدا و سیما، سردبیری اخبار فرهنگی هنری شبکه اصفهان، خبرنگاری و دبیری سرویس فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان و مدیریت مرکز آفرینش‌های بسیج استان اصفهان اشاره کرد.

در این مراسم سید محمد نادری ریاست بنیاد فرهنگی روایت فتح با برشمردن برخی از خدمات شایان مدیران پیشین، پیشرفت چشمگیر این دو بخش را مرهون تلاش‌های شبانه روزی داوود مرادیان و محمد محمدی مدیران سابق گروه مستند و روابط عمومی این بنیاد دانست.