به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مجموعه مستند «واحه» با موضوع فعالیت های گروه های جهادی در روستاهای کشور به همت گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح و با همکاری دفتر جهادی روایت فتح تولید شده است. این مستند ۴ قسمتی از ۲۴ تا ۲۷ تیر هر شب از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

۲ قسمت نخست این مجموعه با عنوان «آباد» و «مهراز» به کارگردانی محمدرضا گودرزی مهر و علی حیدری شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ تیر حوالی ساعت ۱۸، و ۲ قسمت بعدی با نام‌های «پناه» و «نجوا» به کارگردانی محمدرضا گودرزی مهر و مرضیه بکان دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و۲۷ تیر حوالی ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه سوم سیما می‌رود.

این مجموعه به تهیه کنندگی مرضیه بکان تولید شده است.