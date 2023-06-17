سند پیشرفت روستاهای طالقان تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد

علی مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رویداد نمایشگاهی جهاد پیشرفت که صبح امروز شنبه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان افتتاح شد، سند پیشرفت روستاهای شهرستان تشریح و در پایان نسخه‌ای تقدیم وی شد.

وی بیان کرد: جلد اول سند پیشرفت ۲۰ روستای شهرستان که با همکاری هسته‌های تدوین سند متشکل از دهیاران، اعضای شوراها، نخبگان و اهالی روستاها تدوین شده و به دنبال ارتقا مشارکت مردم برای پیشرفت روستاهاست به زودی با حضور مسئولان رونمایی خواهد شد.

فرماندار طالقان متذکر شد: در جریان این رویداد معاون اول رئیس جمهور با جمعی از فعالان گروه‌های مردمی در حوزه پیشرفت منطقه‌ای و محرومیت زدایی دیدار کرد.