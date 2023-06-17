به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز شنبه در جلسه ساماندهی آسفالت معابر شهری خوزستان با تاکید بر اولویت‌سنجی علمی و تخصصی نیازهای مردم اظهار کرد: شهرداران با نظرسنجی از مردم اولویت‌های مهم شهر را مشخص کنند؛ این اولویت‌ها بر مبنای علمی و یافته‌ها و نیازهای مردمی تعیین شوند و با سفارش هیچ مدیری تغییر نکنند.

وی با بیان اینکه حق آلاینده‌ها مطالبه جدی مردم است، اضافه کرد: حتی یک ریال از مبلغ دریافتی حق آلایندگی توسط هر دستگاهی که از این پول‌ها استفاده کرده باید به مردم و افکار عمومی گزارش داده شود.

استاندار خوزستان با اشاره به نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر تخصیص حق آلایندگی گفت: حق آلایندگی هیچ تفاوتی با بودجه ندارد و نحوه مصرف آن باید همچون بودجه مشخص شود.

حسینی محراب ادامه داد: ترمیم نوارهای حفاری و کنده کاری‌ها اولویت نخست است در هرجایی که فعالیت کارگاه‌ها تمام می‌شود باید آسفالت انجام شود در غیر این صورت مجوز حفاری داده نخواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: ترمیم دست‌انداز، روکش و ترمیم آسفالت فرسوده وظیفه شهرداری است، همه دست اندازهایی که بدون تصویب شورای ترافیک ایجاد شده‌اند؛ جمع‌آوری شوند.