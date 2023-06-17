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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۴۱

دستور استاندار خوزستان برای جمع‌آوری دست اندازهای بدون مصوبه

دستور استاندار خوزستان برای جمع‌آوری دست اندازهای بدون مصوبه

اهواز - استاندار خوزستان گفت: همه دست اندازهایی که بدون تصویب شورای ترافیک در شهرهای استان ایجاد شده‌اند؛ جمع‌آوری شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز شنبه در جلسه ساماندهی آسفالت معابر شهری خوزستان با تاکید بر اولویت‌سنجی علمی و تخصصی نیازهای مردم اظهار کرد: شهرداران با نظرسنجی از مردم اولویت‌های مهم شهر را مشخص کنند؛ این اولویت‌ها بر مبنای علمی و یافته‌ها و نیازهای مردمی تعیین شوند و با سفارش هیچ مدیری تغییر نکنند.

وی با بیان اینکه حق آلاینده‌ها مطالبه جدی مردم است، اضافه کرد: حتی یک ریال از مبلغ دریافتی حق آلایندگی توسط هر دستگاهی که از این پول‌ها استفاده کرده باید به مردم و افکار عمومی گزارش داده شود.

استاندار خوزستان با اشاره به نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر تخصیص حق آلایندگی گفت: حق آلایندگی هیچ تفاوتی با بودجه ندارد و نحوه مصرف آن باید همچون بودجه مشخص شود.

حسینی محراب ادامه داد: ترمیم نوارهای حفاری و کنده کاری‌ها اولویت نخست است در هرجایی که فعالیت کارگاه‌ها تمام می‌شود باید آسفالت انجام شود در غیر این صورت مجوز حفاری داده نخواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: ترمیم دست‌انداز، روکش و ترمیم آسفالت فرسوده وظیفه شهرداری است، همه دست اندازهایی که بدون تصویب شورای ترافیک ایجاد شده‌اند؛ جمع‌آوری شوند.

کد مطلب 5812815

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    نظرات

    • خلیل IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      4 0
      پاسخ
      آقای استاندار عزیز ،لطفا در خصوص قطعی آب در منطقه شهرک دانشگاه اهواز که روزانه وساعتها ساکنین گرفتارش هستن فکری بکنید ،سازمان آب که کلا جواب گو نیست
    • محمد IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      8 0
      پاسخ
      احسنت به این فکر خوب خدا خیرت بده شهر اهواز را با این مانع ها و گودال ها و شکاف های ایجاد شده در آسفالت ها نجات دهید
    • علی IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      6 0
      پاسخ
      خداخیرشون بده من توی ۶کیلومترمسیری که میرم حدود۳۰مانع سرعتگیرجلومه اخه این چیه چه خبره ماشینهامون داغون شد
    • عیسی IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      3 1
      پاسخ
      مترو چی شد!!!؟؟؟ حمل و نقل عمومی!!!؟؟؟
    • کاوس زنگنه IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      0 0
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      درود برجناب استانداردمحترم ماداخل یه خیابون هستیم این خیابون 500مترنیست نمیدونم برچه مجوزی پیمانکار دم هرخونه که توکاربودند 4تامانع زده آخ ه سرخیابانهای اصلی هم اینکارا راانجام نمیدن یک کا خودسرانه درکار دانش انجام دادن زنگ میزنی تاکسی میگه شرمنده نمیتونیم بیاییم بخاطر مانع ها یه جای خلوت دورازشهر
    • RO ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      1 0
      پاسخ
      آقای محترم دستت درد نکنه نمی‌دونم کدام آدم بی عقل این کارا رو می‌کنه مانع میزنه کمبود آسفالت داریم با این آسفالتهای مانع زن . خرابی ها رو درست کنید بخدا پول تعمیر ماشین رو ندارم بخاطر مانع .
    • محمد AE ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      1 0
      پاسخ
      درود برشما ودرودبرشهرداراهواز که مجدانه پیگیرنظافت و فضای سبز شهرهستند.
    • شاکر میمینژاد IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      از تمام زحمت های که دست اندرکاران استان می‌کشند ممنونیم ولی اهالی چنیبه سید موسی از بی خدماتی این استان گله مندند از جناب استاندار خواهش میکنیم نگاهی هم به این محله بندازد

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