به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی روز شنبه در هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت، با اشاره به اینکه مشکلات برق فقط مربوط به وجود جانمایی تیرک‌های نامناسب برق در معابر نیست، اظهار کرد: در برخی از مسیرهای رشت نیز نسبت به صدور پروانه ساخت و ساز اقدام شده است اما به علت عدم وجود زیر ساخت‌های برق، املاک احداث شده از نعمت برق بی بهره هستند.

وی با بیان اینکه در برخی از مسیرها نیازمند کابل کشی برای برق هستیم، افزود: باید کارگروهی تشکیل دهیم و اجازه ندهیم این مشکلات موجب دغدغه شهروندان شود و با ایجاد تعاملات بیشتر گام‌های اساسی به منظور چنین دغدغه‌هایی برداشته شود.

هزینه‌های مصرف ماهیانه برق و آب، به تهران واریز می‌شود

«رضا عاشری» یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که بابت مصرف ماهیانه برق و آب گرفته می‌شود به تهران واریز می‌شود اظهار کرد: از مجموع منابعی که از این محل به تهران واریز می‌شود تنها ۱۰ درصد به استان تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تیر برق و ایجاد پست هوایی از توان اداره برق خارج است، افزود: در خیلی از موارد شهرداری رشت آمادگی اینکه زمین بابت احداث شبکه‌های برق در اختیار اداره متولی قرار دهد را دارد اما متأسفانه به واسطه کمبود اعتبارات این اقدام برای اداره برق وجود ندارد.

فراخوان برای اجرای تفکیک زباله از مبدا در رشت

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت نیز در این جلسه با قدردانی از اعتماد شهردار رشت به منظور حضور در این جایگاه اظهار کرد: فراخوانی را بابت اجرای تفکیک زباله از مبدا انجام دادیم و تا کنون چهار شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند و در مصوبه هیئت مدیره مصوب شده است تا انشاالله از هفته آتی موضوع تفکیک زباله از مبدا را در پنج منطقه رشت آغاز کنیم.

علی مقصودی با بیان اینکه تمامی روش‌های تفکیک را را در مناقصه فراخوان دیده‌ایم افزود: این کار برای شهرداری رشت هیچ گونه بار مالی ندارد.

وی با اشاره به حضور شرکت‌های دانش بنیان در موضوع تفکیک زباله از مبدا، افزود: حدود ۱۳۰ گاراژ در سطح شهر به صورت غیر رسمی نسبت به جمع آوری پسماند مشغول فعالیت هستند و باید نسبت به ساماندهی این گاراژها اقدام شود.