شهید چمران الگویی ارزشمند برای دانشمندان مسلمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی قریشی، بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی بسیج اساتید و یادبود شهید استاد مصطفی چمران با عنوان «استاد بسیجی، جهاد تبیین، امیدآفرینی و اعتلای حکمرانی» که در پردیسشهر دانشگاه ارومیه با حضور جامعه دانشگاهی برگزار شد، گفت: شهید چمران به معنای واقعی کلمه الگویی ارزشمند و اسوهای بیبدیل بودند، که دانشمندان مسلمان میتوانند ایشان را برای خودشان الگو قرار دهند.
وی با بیان اینکه این دانشمند فرزانه و مجاهد وارسته توانست علم خود را با معنویت باطنی عجین کرده، برای پیوند علم و معنویت گامهای بلندی بردارد، ادامه داد: تاریخ ایثار و رشادتهای ایشان را گواهی میدهد
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی به فرازهایی از فرمایشات استاد چمران مبنی بر «آن چه مهم است، انسانیت و فداکاری در راه آرمان انسانها، غلبه بر خودخواهی، غرور و مصالح پست مادی و ایمان به ارزشهای الهی است» اشاره کرد، گفت: نکات سنجیدهای در فرمایشات ایشان وجود دارد، که باید پیرامون آن تأمل کنیم.
امام جمعه ارومیه با بیان اینکه، از ایشان آثار و تالیفاتی به یادگار مانده است، که برای شناخت هر چه بهترشان لازم است، مطالعه شوند، اضافه کرد: در دنیای معاصر چه ایران چه سایر کشورهای اسلامی کمتر کسی را میتوان یافت، منش و سیره شهید چمران را داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه، شناخت این بزرگوار و ادامه دادن راه او نهتنها لازم بلکه بسیار مهم و ضروری است، ادامه داد: شهید چمران تنها یک دانشمند نبود، بلکه یک دانشمند مسلمان بود، که در مکتب حضرت امام رشد و نمو یافت و به اوج معنویت دست یافت.
حجتالاسلام قریشی خاطرنشان کرد: دکتر چمران با فداکاری در کشورمان و کنار ملت ماند، تا روزگار سختی که در آن بودیم، پشتسر بگذاریم، بنابراین مطالعه و تأمل در ابعاد زندگی پرثمر شهید چمران برای همه اقشار و آحاد ملت ضروری است، پس نسل جدید دانشگاهی و آیندهساز کشورمان باید ایشان را بشناسند، چون برای خودشان و کشور بسیار سودمند و راهگشا است.
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