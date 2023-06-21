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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

امام جمعه ارومیه:

شهید چمران الگویی ارزشمند برای دانشمندان مسلمان بود

شهید چمران الگویی ارزشمند برای دانشمندان مسلمان بود

ارومیه - نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: شهید چمران به معنای واقعی کلمه یک الگوی ارزشمند و بی‌بدیل هستند، که دانشمندان جهان اسلامی می‌توانند ایشان را برای خود الگو قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی، بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی بسیج اساتید و یادبود شهید استاد مصطفی چمران با عنوان «استاد بسیجی، جهاد تبیین، امیدآفرینی و اعتلای حکمرانی» که در پردیس‌شهر دانشگاه ارومیه با حضور جامعه دانشگاهی برگزار شد، گفت: شهید چمران به معنای واقعی کلمه الگویی ارزشمند و اسوه‌ای بی‌بدیل بودند، که دانشمندان مسلمان می‌توانند ایشان را برای خودشان الگو قرار دهند.

وی با بیان اینکه این دانشمند فرزانه و مجاهد وارسته توانست علم خود را با معنویت باطنی عجین کرده، برای پیوند علم و معنویت گام‌های بلندی بردارد، ادامه داد: تاریخ ایثار و رشادت‌های ایشان را گواهی می‌دهد

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی به فرازهایی از فرمایشات استاد چمران مبنی بر «آن چه مهم است، انسانیت و فداکاری در راه آرمان انسان‌ها، غلبه بر خودخواهی، غرور و مصالح پست مادی و ایمان به ارزش‌های الهی است» اشاره کرد، گفت: نکات سنجیده‌ای در فرمایشات ایشان وجود دارد، که باید پیرامون آن تأمل کنیم.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه، از ایشان آثار و تالیفاتی به یادگار مانده است، که برای شناخت هر چه بهترشان لازم است، مطالعه شوند، اضافه کرد: در دنیای معاصر چه ایران چه سایر کشورهای اسلامی کمتر کسی را می‌توان یافت، منش و سیره شهید چمران را داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه، شناخت این بزرگوار و ادامه دادن راه او نه‌تنها لازم بلکه بسیار مهم و ضروری است، ادامه داد: شهید چمران تنها یک دانشمند نبود، بلکه یک دانشمند مسلمان بود، که در مکتب حضرت امام رشد و نمو یافت و به اوج معنویت دست یافت.

حجت‌الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: دکتر چمران با فداکاری در کشورمان و کنار ملت ماند، تا روزگار سختی که در آن بودیم، پشت‌سر بگذاریم، بنابراین مطالعه و تأمل در ابعاد زندگی پرثمر شهید چمران برای همه اقشار و آحاد ملت ضروری است، پس نسل جدید دانشگاهی و آینده‌ساز کشورمان باید ایشان را بشناسند، چون برای خودشان و کشور بسیار سودمند و راهگشا است.

کد مطلب 5816685

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